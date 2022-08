Pszenica z plonem 12,3 t/ha

Polscy rolnicy w tym roku aż w ośmiu województwach z pszenicy ozimej uzyskali plon ponad 10 t/ha, najwyższy wynik to 12,358 t/ha.

Tak wysokie wyniki uzyskano w kolejnym etapie rozgrywek Ligi Mistrzów Plonowania. Tym razem rywalizacja obejmowała plonowanie odmian pszenicy ozimej. Osiągnięte wyniki prób, prowadzonych pod nadzorem Kancelarii Rekordów są rekordami kilku województw w roku 2022 r.

Przypomnijmy, że w bieżącym sezonie firma Procam we współpracy z rolnikami zainicjowała Ligę Mistrzów Plonowania, której celem było monitorowanie ilości osiągniętych plonów oraz ustanawianie i bicie rekordów w tej dziedzinie.

Dzięki współpracy, aż w 8 województwach, udało się odnotować bardzo wysokie plony, wynoszące ponad 10 t/ha, a niejednokrotnie ponad 11 t/ha (mapka). Największe osiągnięcia zostały ustanowione na kilku odmianach m.in. nowości jaką jest RGT Ritter oraz odmianach na stałe goszczących w czołówkach plonowania ostatnich lat: Findus oraz Argument, na którym padł tegoroczny najwyższy wynik – 12,358 t/ha.

Najwyższy wynik należy on do Pana Norberta Lipowskiego, u którego na polu w Tomarynach zebrany plon był zaledwie 209 kg mniejszy od aktualnego Rekordu Polski wynoszącego 12,567 t/ha ustanowionego w 2020 roku, również na odmianie Argument. Obecny rok był trudny dla upraw pod kątem opadów, tym bardziej wynik jest imponujący. Nie bez znaczenia jest też wpływ przedplonu rośliny strączkowej.

– Argument to bardzo dobra pszenica, która w tym roku wykorzystała stanowisko po bobiku odwdzięczając się ponad 12-tonowym plonem z hektara – informuje Norbert Lipowski uczestnik Ligi z województwa warmińsko-mazurskiego.

– To kolejny rok, w którym zasiałem pszenicę ozimą Argument u klientów i po raz kolejny odmiana ta nas nie zawiodła. Nawet wymagający rok 2021 – zimny luty, suchy czerwiec i mokre żniwa – nie był straszny dla naszej odmiany. Ziarno jak zwykle osiągnęło świetną jakość, dzięki szeregowi odporności, w tym na suszę. Choć rekord Polski nie został znów pobity to i tak rekordy plonowania padały, tym razem we własnych gospodarstwach i regionach. Warto dodać, że odmiana ta będzie w całości zaprawiona w technologii PowerSeeds, co jeszcze bardziej uwydatni jej cechy i uzbroi do zmierzenia się z kolejnymi wyzwaniami nowego roku wegetacyjnego – mówi Grzegorz Malesiński, rolnik i jednocześnie główny specjalista ochrony i nawożenia z Oddziału w Koszalinie.

Miejscowość Województwo Odmiana pszenicy Plon [t/ha] Olszowiec lubelskie RGT RITTER 10,173 Rogożany opolskie ARGUMENT 10,636 Orły podkarpackie RGT RITTER 11,394 Śmiechów zachodniopomorskie FINDUS 10,848 Słup kujawsko-pomorskie RGT RITTER 10,860 Długołęka mazowieckie ARGUMENT 11,159 Wojanowo pomorskie ARGUMENT 11,124 Tomaryny warmińsko-mazurskie ARGUMENT 12,358 Suchy Dąb pomorskie FINDUS 11,273

Wśród rekordowych pszenic znalazła się wcześniej wspomniana odmiana RGT Ritter – ubiegłoroczna nowość Procam. która od razu zagościła na polach wielu rolników. Oprócz wysokiego plonowania, na szczególną uwagę zasługuje jej niska skłonność do wylegania. Jest typem odmiany kompensacyjnej, która zamiast dużej ilości rozkrzewień, buduje wysoką MTZ z ponad przeciętną jakością. Wysoka zdrowotność RGT Ritter pozwala na wykonywanie w jej łanach średnio intensywnych programów ochrony. Odmiana ta jest polecana do siewu w terminach optymalnych, jak też nieco opóźnionych.

Procam podpowiada, że najlepszym wyborem na wczesne siewy jest odmiana Argument, na której ustanowiono aktualny Rekord Polski plonu z hektara oraz „Królowa 2022 roku”. Odmiana buduje wysoki plon ziarna dzięki dobrze skomponowanym cechom agronomicznym oraz zdrowotnościowym, w tym genetycznej odporności na choroby podstawy źdźbła i wyjątkowej odporności na fuzariozę i DTR. Silny system korzeniowy zabezpiecza rozwój roślin w warunkach suszy.

Na wczesne siewy uczestnicy Ligi Mistrzów Plonowania polecają również odmianę Findus, jedną z rekordzistek plonowania firmy Procam, co udowodniła w 2020 roku ustanawiając rekord Polski w plonie pszenicy ozimej z hektara na poziomie 11,6 t. Jest klasyfikowana najwyższej pod kątem zimotrwałości czyli 6 w skali COBORU. Dobrze się krzewi, nie redukując źdźbeł kłosonośnych w późniejszym czasie. Bardzo dobrze reaguje na wzrost nawożenia azotowego oraz ochronę fungicydami. Nadaje się na dobre oraz średnie gleby, zarówno w regionach suchych jak i wilgotnych.

W bieżącym sezonie żniwnym w I etapie Ligi Mistrzów Plonowania dzięki odmianom i technologii Procam padły rekordy plonu z hektara na terenie wielu województw, a nawet „Rekord Polski w plonie rzepaku ozimego z hektara”, który udało się uzyskać dzięki nowej odmianie LG Baracuda (dostępnaj w ofercie firmy od 2023 roku).

Jak podkreślają organizatorzy Ligi Mistrzów Plonowania – rekordowe wyniki plonowania były możliwe tylko i wyłącznie dzięki całosezonowemu zaangażowaniu właścicieli gospodarstw współpracujących z doradcami agronomicznymi Procam, za co należą się im serdeczne podziękowania.