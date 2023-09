Pszenica konsumpcyjna przebiła wreszcie poziom 1 tys. zł/t: Ceny zbóż 08.09.2023

Koniec tygodnia przynosi niewielkie ożywienie w cenach skupu, ale dotyczy to głównie najlepszej jakościowo pszenicy, za którą niektórzy skupujący są już skłonni płacić nawet powyżej 1 tys. zł za tonę.

W tym tygodniu nie ma wielkich kolejek do skupów, gdyż wielu rolników czeka na lepsze ceny. Sprzedają głównie ci, którzy muszą pozyskać środki na nowy sezon, a ci którzy mogą się wstrzymać ze sprzedażą cały czas czekają. I można powiedzieć, że coś wreszcie się ruszyło w kwestii cen, ponieważ za pszenicę o zawartości białka na poziomie 14 proc. niektórzy ze skupujących są skłonni płacić nawet 1020 zł za tonę.

Niestety w przypadku pozostałych gatunków zbóż obserwujemy raczej zastój cenowy, gdyż w stosunku do początku tygodnia ceny właściwie się nie zmieniły. Zwłaszcza jeśli chodzi o zboża paszowe to są małe szanse na to, żeby zaczęły mocno drożeć bo jest ich po tegorocznych żniwach bardzo dużo, a dodatkowo firmy paszowe są na ten moment dobrze zaopatrzone w surowiec i ograniczają zakupy do minimum.

Wszystkie wymienione powyżej czynniki sprawiły, że obecnie ceny za pszenicę konsumpcyjną kształtują się na poziomie od 760 do 1020 zł za tonę. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, gdzie obecnie skupujący oferują ceny na poziomie od 660 do 830 zł za tonę.

Z kolei stawki za jęczmień paszowy rozpoczynają się od 580 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 780 zł. Nieco lepiej jest z jęczmieniem konsumpcyjnym, który wyceniany jest obecnie od 600 zł/t do nawet 820 zł/t. Na nieco wyższych poziomach w stosunku do jęczmienia paszowego utrzymują się obecnie stawki za pszenżyto i kupujący są skłonni płacić za nie od 600 do 790 zł/t.

Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 560 do 720 zł/t, a paszowe od 500 do 650 zł/t. W końcówce tygodnia traci również rzeka za który można maksymalnie dostać 1920 zł/t. Niestety stawki minimalne są dużo niższe,ponieważ zdarzają się oferty po nawet 1630 zł/t.

Ceny nie zmienia natomiast kukurydza, która podobnie jak na początku tygodnia jest wceniana minimalnie na 700 zł za tonę, a maksymalnie nie dostaniemy więcej niż 900 zł/t za ubiegłoroczne suche ziarno.