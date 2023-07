Zasuwy do burt. Opcja czy konieczność?

Transport skoszonych zbóż z pola jest zadaniem przyczepy, ale gdy potrzebujemy ją precyzyjne rozładować, warto, żeby nasza przyczepa miała zasuwę do burt. Czy zasuwa to opcja czy konieczność?

Producenci przyczep oferują różne opcjonalne wyposażenie, a jednym z nich jest zasuwa. Gdy zamawiamy nową przyczepę, warto zamówić także zasuwę do zsypu zboża, bo może się okazać, że ta niedroga opcja szybko nam się przyda.

Zasuwa do burty przydaje się szczególnie tam, gdzie korzystamy z dmuchaw i żmijek transportujących zboże do miejsca jego magazynowania. Pozwala na precyzyjny i kontrolowany zrzut ładunku wprost do leja, zapobiegając tym samym rozsypywaniu i niepotrzebnym stratom ziarna. Pojawienie się tego w sumie prostego urządzenia, jakim jest zasuwa, wynikało właśnie z potrzeby określonej stosowaniem urządzeń transportujących zboże w gospodarstwach.

Budowa zasuwy burtowej nie jest zbyt skomplikowana i przez wiele lat większość rolników wykonywała ją we własnym zakresie. Dziś możemy ją kupić już za niewielką kwotę, a montaż takiej gotowej nie przysparza problemów. Przed zakupem warto jednak zmierzyć, jaka zasuwa będzie odpowiednia do burty naszej przyczepy. Już podstawowe dostępne w handlu zasuwy posiadają otwór wyładunkowy w granicach 15×18 cm. W zależności od wielkości samej przyczepy możemy zamontować nawet dużo większe, których światło otworu może wynosić nawet 30×30 cm, co pozwala na dużo szybszy rozładunek.

Istotna rzeczą, na jaką musimy zwrócić uwagę przy samodzielnym montażu zasuwy, jest to, żeby dobrać jej wielkość do wysokości boku przyczepy. Montaż, związany przecież z wycięciem dość sporego fragmentu poszycia burty, może uszkodzić jej strukturę, nadmiernie ją osłabiając. Może to doprowadzić do pęknięć oraz uszkodzeń poszycia burty i jej zniszczenia pod obciążeniem transportowym.

Ceny dostępnych w handlu zasuw burtowych wahają się od kilkudziesięciu złotych za te najprostsze zamykane na nakrętkę motylkową, do nawet kilkuset za duże wyposażone w dźwignię i wyprofilowaną rynnę zsypową. Przy montażu zasuwy warto pamiętać, żeby zabezpieczyć farbą antykorozyjną krawędzie wywierconych otworów montażowych w burcie.