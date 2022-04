Przegląd przyczep rolniczych o ładowności 10 t: Ceny w ciągu 2 lat wzrosły o 30-40%

Dwuosiowe przyczepy o ładowności 10 t to obecnie dość często wybierane przez rolników maszyny. Tylko przez dwa pierwsze miesiące tego roku zarejestrowano 145 szt. przyczep o tej ładowności więc postanowiliśmy przyjrzeć się jakie obecnie dostępne są modele i jak wyglądają ich ceny.

Niewątpliwie jedną z popularniejszych tego typu przyczep jest model Pronar PT-610, który ma dopuszczalną masę całkowitą 14200 kg i ładowność: 10290 kg. Natomiast pojemność ładunkowa z nadstawkami wynosi 13,2 m3, a powierzchnia ładunkowa to 11 m2. Przyczepa osadzona jest na resorach parabolicznych na ogumieniu 385/65 R22,5 i ma możliwość jazdy z prędkością 40 km/h. W opcji jest m.in. możliwość wyboru innego ogumienia i dostosowania do prędkości 60 km/h. Obecnie najniższa cena za jaką można kupić tę przyczepę to 70 tys. zł netto.

Jedną z tańszych konstrukcji w zestawieniu będzie z pewnością turecki Humel model RMU 24100/L. Jak informuje producent przyczepa posiada homologację na ładowność 8,7 t jednakże konstrukcyjnie jest to przyczepa 10 tonowa. Zastosowano tu koła 385/65 R 22,5 fabrycznie nowe. Z kolei profile burtowe 600+600 mm w połączeniu z pojemnością 11,8 m3 mają gwarantować jej optymalną ładowność. W standardzie jest również rama wykonana z profilu zamkniętego, śrutowana a następnie lakierowana w podkładzie i lakierze. Także stelaż i plandeka rolowana oraz pomost roboczy do obsługi plandeki są elementami wyposażenia standardowego. Cena tak wyposażonego modelu to 68 tys. zł netto.

Polski Metal-Fach T711/2 to przyczepa z DMC na poziomie 14 t i ładownością 10 t oraz pojemnością skrzyni w wysokości 13 m3 z nadstawkami. W standardowym wyposażeniu otrzymamy m.in. centralny system ryglowania ścian, linkę spinającą ściany, szyber z rynną oraz drabinkę. Przyczepa wyposażona jest także w instalację hydrauliczną i elektryczną do drugiej przyczepy oraz hamulec pneumatyczny dwuprzewodowy z wyjściem do drugiej przyczepy. Wyposażono ją w ogumienie 385/65 R22,5 (regenerowane) i homologację na 40 km/h. Obecnie najtaniej można kupić ten model za 72 tys. zł netto.

Z firmy Zasław możemy kupić natomiast model D-737BA-10. Przyczepa posiada przednią ścianą wykonaną z jednego arkusza blachy z oknem inspekcyjnym (grubość poszycia 3mm). Standardowo do wyboru są skrzynie w kolorach Ral-3004 (bordowy), 6002 (zielony) oraz 2004 (pomarańczowy).2 osie (BPW), na zawieszeniu mechanicznym wyposażone w opony 385/65 R22,5 (nowe) pozwalają na jazdę z prędkością 40 km/h. Przyczepa ma DMC w wysokości 14,3 t i ładowność 10 t a pojemność skrzyni z nadstawkami to 13,2 m3. Za ten model w wyposażeniu standardowym przyjdzie zapłacić 80 tys. zł netto.

Z Metaltechu Mirosławiec kupić możemy m.in. jeden z najpopularniejszych modeli tego producenta czyli przyczepę DB 10. Jest to maszyna która posiada ładowność techniczną na poziomie 10 t i pojemność skrzyni 13 m3. W standardzie są opony 385/55 R22,5 i homologacja na 40 km/h. Oczywiście standardem jest również dwu przewodowa pneumatyczna instalacja hamulcowa czy też burty niemieckiej firmy Bowa. Cena za model z plandeką, podestę i dodatkowym automatycznym zaczepem na drugą przyczepę to 88,5 tys. zł netto.

Zestawienie kończymy modelem Wielton PRS-2 W10. Przyczepa wyposażona jest w ramę o konstrukcji stalowej (profil dwuteowy), spawaną wykonaną ze stali o podwyższonej wytrzymałości. W zawieszeniu zastosowano osie mechaniczne ATW i nowe koła 385/65/22.5. Skrzynia ładunkowa wykonana jest z blach- podłoga 4mm, burty 2 mm. Dodatkowo w cenie otrzymamy plandekę ze stelażem i pomost roboczy. Za tak wyposażony egzemplarz przyjdzie obecnie zapłacić 86,5 tys. zł.

Gwoli podsumowania należy powiedzieć, że wszystkie ceny podane w artykule odnoszą się do maszyn będących na placach u dystrybutorów lub z bliskim terminem realizacji. Żaden z dealerów z którymi rozmawialiśmy nie jest w stanie zagwarantować, że ceny podane powyżej utrzymają się w nowych dostawach. Jedno co jest pewne to to, że na chwilę obecną taniej nie będzie, mimo że ceny są już na bardzo wysokim poziomie. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat ceny wzrosły średnio o 30-40 proc. w zależności od producenta a przez obecną sytuację geopolityczną wszyscy wieszczą dalsze podwyżki.