Protesty przeciwko protestom – mieszkańcy miast mówią „nie” rolnikom

Wiele emocji wzbudza opublikowana przez nas Mapa rolniczych protestów 20.03.2024 . Komentarze pod artykułem zamieszczają najczęściej mieszkańcy miast, rozgniewani tym, że nie będą mogli dojechać do pracy czy lekarza. Poniżej cytujemy kilka z nich – zachowując oryginalną pisownię.

„Poprzewracało wam się w 4 literach z tego dobrobytu! Ciągniki za grube tysiące, dopłaty, śmieszny KRUS, a wam ciągle mało i mało. Mam nadzieję, że ktoś zablokuje wam dojazd na pola, gdy będziecie chcieli do nich dojechać, tak jak wy blokujecie tysiącom ludzi dojazd do i z pracy” – pisze Paweł.

„Czekałem na termin operacji 2 miesiące, a teraz nie wiem czy będę mógł dojechać bo mam 200km do pokonania. Ile mam wyjechać wcześniej 5 godz. gdzie ze względu na stan zdrowia nie powinienem w ogóle podróżować. Czy termin zabiegu mam sobie zmienić? To znaczy na kiedy- pośmiertnie? Bo dla mnie każdy dzień się liczy” – pisze Gość.

Uderzający jest wpis użytkownika Arturo – rolnika, który musiał wyjechać z gospodarstwa „za chlebem”:

„Mam mieszane uczucia. Jestem rolnikiem ale musiałem wyjechać za chlebem do DE, od 7 miesięcy nie byłem w domu. Pech chciał że dostałem wolne od środy do niedzieli. Jak mam przejechać 800km w głąb kraju i wrócić do DE. Ilu ludziom uprzykrzycie życie?

Protesty tak ale zwykłym ludziom nie dokuczajcie. Nie tędy droga…”

Są też komentarze, w których rolnicy są przedstawiani jak w czasach komunistycznych wzorcowy wróg klasy robotniczo-chłopskiej – burżuj na grzbiecie robotnika:

„A mi się podobają te strajki . Przynajmniej widać jaki dobrobyt dała Unia Rolnikom . Przed Unią były zetory kaczaki i inne szroty na polach a teraz ,, same mercedesy ” na proteście . Już nie mówię co za dopłaty Unijne stoi w garażach by w niedziele do kościółka pojechać . Znam paru rolników i wiem jak to wygląda nawet kredyty mają tańsze od zwykłego kowalskiego w bakach . Mój szwagier dostał kredyt na start dla młodego rolnika bo mu ojciec przepisał parę hektarów . kredyt gdzie duża cześć będzie umorzona . Ja jak chciałem kredyt na remont lokalu i rozkręcenie własnego interesu to jak się dowiedziałem ile do oddania to głowa mała. A i jeszcze jedno należy prześwietlić koniecznie rolników pod względem zatrudnienia parobków. Są to zazwyczaj miejscowe pijaczki pracujące bez umów po kilkanaście godzin dziennie często poniżej najniższej krajowej by PANICZ mógł nową BMW do kościoła pojechać. Przykład okolice Małdyt , Morąga i podobne regiony gdzie jest tego typu wyzysk” – pisze Szary Robak.

Rolnicy słabo, a nawet bardzo słabo, próbują bronić swoich racji: „chyba nie widziałaś zdjęć zbóż z ukrainy. jak się chcesz truć to się truj sama. Poza tym nikogo nie obchodzi twoja wizyta u lekarza – było tyle nie rzreć” – pisze Mirek, choć zdarzają się elokwentne i sensowne wypowiedzi: „Proszę się zastanowić zanim Pani takie bzdury napisze. Za niedługo nie będzie już Pani stać na te nawet ukraińskie jabłka. Bo jak ładnie rolnictwo padną firmy powiązane i nawet jeżeli jest Pani urzędnikiem to też Panią to dotknie. Warto się głębiej nad tym zastanowić – pisze Magda.

Na koniec komentarz próbujący pogodzić dwie zwaśnione strony – może warto się nad nim zastanowić? Pisze Wredka:

„Zamiast blokować wjazdy, idźcie do Warszawy, zablokujcie rządzących z każdej strony, zwłaszcza siedziby PiSu, który nas sprzedał, przehandlował dla swojej prywaty. Co zawinili ludzie, którzy pół roku czekali na lekarza, a teraz wszystko przepada? Co mają zrobić matki z chorymi dziećmi? A co jak nie dojedzie matka, ojciec do pracy i będzie bumelka? Zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji na rynku, mam sąsiadów na wsi i widzę ich harówę od świtu do nocy, stodoły pełne zboża, a na chleb nie mają. Obornik pod wydziałem, bo chemie trzeba lać, to chore. Świnie karmione chemią wg EU, a skup po kosztach. nawet kury znakują, szkoda, że jeszcze licznika jajek w dupach kurom nie zamontowali. Rozumiem, ale blokowaniem wiele nie wskóracie. Stolica i jej paraliż to przemówi, zamiast po kilka traktorów na wjazdach wszyscy do stolicy. Brakuje zjednoczenia, spisanych postulatów i konsekwencji w rozmowach. Brakuje postulatów ,które zabezpieczą nas, ale w oparciu w wypracowanym dialogiem z rządzącymi. Nie sztuką jest żądać, sztuką jest wskazać kierunek, plan naprawy. Życzę Wam wypracowania wspólnej drogi ochrony naszego wspólnego dobra. Rozmową nie manifestacją siły”