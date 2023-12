Poświąteczny falstart. Ceny zbóż na Matif 27.12.2023

Umacniające się wobec dolara euro to główny powód spadków cen pszenicy na Matifie dzień po Świętach. Drożeje jednak ropa, co przełożyło się na wzrost ceny rzepaku.

Cena pszenicy spadła wczoraj na Matifie o 0,75 EUR/t do 221,25 EUR/t, jednak kurs euro wobec dolara był najwyższy od lipca, osiągając 1,11 USD/EUR. Spadła także cena kukurydzy – o 0,25 EUR/t do 199 EUR/t, jednak wzrosła cena rzepaku, i to dość znacznie. Rzepak zdrożał o 6,75 EUR/t do 437 EUR/t.

– Powodem był skuteczny ukraiński atak na rosyjski okręt wojenny na Morzu Czarnym, co ponownie wzbudziło obawy o potencjalne zakłócenie żeglugi handlowej w tym regionie. Również ataki terrorystyczne na statki na Morzu Czerwonym wyraźnie wpływają na wysokie ceny ropy, a w konsekwencji na cały sektor etanolu i biodiesla – informuje e-WGT.

Po wtorkowych wzrostach, w środę spadały ceny także w Chicago z wyjątkiem soi. Egipt ogłosił przetarg na 1,1 mln ton pszenicy, jednak szanse europejskiego ziarna są nikłe wobec rosyjskiej konkurencji.

Źródło: e-WGT