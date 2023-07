Pomoc dla firm skupujących rzepak i zmiany w dopłatach do kukurydzy?

Z taką propozycją do Ministerstwa Rolnictwa wystąpił ZZR Korona. Zdaniem Związku to właśnie podmioty skupujące rzepak poniosły największe straty w zeszłym sezonie.

– Największe straty w wyniku spadku cen, w następstwie wojny na Ukrainie oraz importu z tego kraju do Polski (ok. 0,7 mln ton) firmy skupowe poniosły na rzepaku, który przecież także podlega suszeniu – uzasadnia Związek dodając jednocześnie, że przed zeszłorocznymi żniwami średnia cena rzepaku wynosiła ponad 3130 zł/t, pod koniec grudnia już 2557,5 zł/t, a pod koniec marca 1935 zł/t.

Związek proponuje dopłaty dla firm, które skupiły rzepak do 30 listopada 2022 i sprzedały go po 1 grudnia. Miałoby to być 500 zł/t. Związek przygotował już rozporządzenie w tej sprawie.

Ponadto ZZR Korona oczekuje zmian w pomocy dla podmiotów skupujących kukurydzę. W związku z tym, że jej ceny spadała już od początku listopada 2022, proponuje przesunięcie terminu sprzedaży uprawniającego do otrzymania dopłat na 1 stycznia 2023 zamiast, jak dotychczas, 15 marca 2023.