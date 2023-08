Polska zwraca się do UE o pomoc w eksporcie ukraińskiego zboża

Polska zaapelowała do Unii Europejskiej o pomoc w zwiększeniu zdolności portów nad Bałtykiem do eksportu ukraińskiego zboża. Poinformował o tym minister rolnictwa RP Robert Telus.

Według niego eksport ukraińskiego zboża przez polskie porty wzrósł w czerwcu do 260 tys. ton. To ponad dwukrotnie więcej niż na początku tego roku. Liczba ta prawdopodobnie wzrośnie, ponieważ jest mało prawdopodobne, aby Rosja w najbliższym czasie wróciła do umowy zbożowej.

– Musimy pomóc Ukrainie i rozumiemy to. Myślimy o budowie portów, które będą wyłącznie do przewozu zboża – tzw. agroportów – powiedział w rozmowie z Bloombergiem

Dodał, że Polska prowadzi już rozmowy z sąsiednią Litwą w sprawie przeniesienia kontroli fitosanitarnej ze swojej granicy do litewskich portów, co ma przyspieszyć tranzyt ukraińskiego zboża.

Jednocześnie polski minister uważa, że ​​choć alternatywą są terminale nad Bałtykiem, to większość ładunków nadal będzie przechodzić przez porty południowe.

Warto przypomnieć, że kwota o jaką Polska zwraca się do Komisji Europejskiej to 1 mld euro na infrastrukturę do eksportu ukraińskiego zboża.

źródło: Bloomberg