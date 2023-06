Policjanci z Podhala namierzyli skradzione traktory. Przyjechały z… Wielkiej Brytanii i Andory

Nowotarscy kryminalni odnaleźli na terenie gminy Szaflary ciągniki rolnicze oraz falowniki do instalacji fotowoltaicznych skradzione na terenie Andory i Wielkiej Brytanii. Sprzęt miał zostać przewieziony do Czech.

Traktor marki Claas, pochodzący z kradzieży na terenie Andory, ujawniony został podczas przeszukania naczepy pod Szaflarami ciągnika siodłowego. Później policjanci przeszukali magazyn, zabezpieczając pięć traktorów marki John Deere, utraconych przez rolników z Andory i Wielkiej Brytanii oraz 76 sztuk falowników do instalacji fotowoltaicznych, również pochodzących z kradzieży. Wszystko przewożone było z Holandii do Czech.

Tego samego dnia zatrzymano 38-letniego mężczyznę z powiatu nowotarskiego, który dysponował skradzionym mieniem. Usłyszał on już zarzut paserstwa mienia znacznej wartości, a prokurator wobec niego zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 30 000 zł, policyjnego dozoru oraz zakazu opuszczania kraju. Zatrzymanemu za popełnione przestępstwo, grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Skradzione mienie o wartości 1,5 miliona zł zostało zabezpieczone i wróci do prawowitych właścicieli.