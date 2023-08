Po 4 latach odzyskał skradziony ciągnik… W dużo lepszym stanie

Nietypowy finał miało dochodzenie, prowadzone w ostatnim czasie przez policjantów z dolnośląskiej Ścinawy. Odnaleźli oni ciągnik rolniczy, który, jak się okazało, był skradziony dwukrotnie.

Funkcjonariusze pracowali nad sprawą dotyczącą przywłaszczenia ciągnika rolniczego. Winnym tego przestępstwa okazał się 25-letni mieszkaniec powiatu lubińskiego, jednak podczas oględzin i po weryfikacji w policyjnych systemach wyszło na jaw, że traktor ten został po raz pierwszy skradziony w 2019 roku z terenu gminy Rudna.

Później w garażu rzekomego pokrzywdzonego ujawniono tablice rejestracyjne z odzyskanego pojazdu, mężczyzna będzie więc odpowiadał za paserstwo.

Skradziony 4 lata temu ciągnik trafił dzięki mundurowym do prawowitego właściciela. Co ciekawe, maszyna wróciła do niego w dużo lepszym stanie niż w chwili, kiedy została skradziona. Okazało się bowiem, że sprawca tego przestępstwa wyremontował ciągnik, aby mieszkający w pobliskiej miejscowości pokrzywdzony nie mógł go rozpoznać.