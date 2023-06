W Rosji ze względu na sankcje brakuje ciągników, więc kradzione są w… Wielkiej Brytanii

Zorganizowane gangi przestępcze wysyłają skradzione w Wielkiej Brytanii maszyny rolnicze do Rosji – alarmuje brytyjska policja.

Liczba kradzieży na terenach wiejskich rośnie w zastraszającym tempie, a policja wiąże to zjawisko z sankcjami nałożonymi przez zachodnie kraje na Rosję. Andrew Huddleston, dowódca National Rural Crime Unit, twierdzi co prawda, że nie ma obecnie bezpośrednich dowodów na to, że maszyny rolnicze trafiają do kraju, który wywołał wojnę na Ukrainie, ale w zgodnej opinii jego o jego kolegów po fachu jest to bardzo uzasadnione podejrzenie.

– Jeśli ktoś spyta mnie o opinię, to biorąc pod uwagę kraj, który jest obłożony sankcjami, to z zawodowego punktu widzenia oczekiwałbym od czarnego rynku reakcji na zapotrzebowanie. Tak robią kryminaliści – powiedział w rozmowie z serwisem politico.eu.

Poziom przestępczości na terenach wiejskich w Wielkiej Brytanii wzrósł niebotycznie w 2023 r., jeden z tamtejszych rolników miał stwierdzić nawet, że jest z tym najgorzej, odkąd pamięta. – Nic nie jest bezpieczne, bez względu na to, gdzie zaparkujesz pojazd – powiedział Eveey Hunter, farmer z Hertfordshire.

Wskaźniki kradzieży maszyn rolniczych w pierwszym kwartale tego roku wzrosły w Anglii i Walii o 300 procent, a szczególnym “powodzeniem” cieszyły się także ciężkie pojazdy budowlane, takie jak koparki, oraz systemy GPS. Zjawisko wiązane jest z podjęciem przez takich gigantów jak John Deere czy Lely decyzji o wstrzymaniu eksportu do Rosji po rozpoczęciu wojny na Ukrainie. Już na jej początku rosyjskim rolnikom zaczęło nrakować części do traktorów, rosyjska armia splądrowała więc fabrykę John Deere w ukraińskim Melitopolu, kradnąc z niej urządzenia o wartości 5 milionów dolarów. Część z nich namierzono później w Czeczenii i zdalnie unieruchomiono. Niedawno brytyjscy funkcjonariusze poinformowali swoich holenderskich kolegów o ciężarówce przewożącej przez kanał La Manche cztery skradzione koparki i boks dla koni.

— Współpracujemy z wieloma producentami, w tym z John Deere, a także z organami ścigania w całej Europie, aby dzielić się wiedzą i zwalczać kradzieże maszyn — puentuje zamieszanie Huddlestone. Trwają też prace nad legislacją mogącą ograniczyć uciążliwe dla brytyjskich rolników zjawisko.