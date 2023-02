Zapisy na szkolenia z obsługi 365FarmNet

Nie jest tajemnicą, że technologia wspiera rolników w efektywnym prowadzeniu gospodarstwa. Jak maksymalnie wykorzystać jej potencjał i zautomatyzować rutynowe działania? Teraz 365FarmNet oferuje unikalne szkolenia w nowatorskiej odsłonie, zdradzając wszystkie tajniki inteligentnej delegacji zadań oraz analizy danych.

Sprawne zarządzanie, efektywne działanie!

Dla tych, którzy rozpoczynają technologiczną optymalizację działań we własnym gospodarstwie oraz tych, którzy już sprawnie użytkują oprogramowanie wspierające automatyzację zadań. Niezależnie na jakim etapie wtajemniczenia aktualnie się znajdujesz, zainwestuj w szkolenia stworzone specjalnie z myślą o tobie.

Wybierz spośród wielu dostępnych ofert 365FarmNet, dopasowując tematykę pod twoje aktualne potrzeby. Praktyczne porady, nowe możliwości wykorzystania platformy, kameralne grupy szkoleniowe i doświadczeni eksperci. Wszystko po to, by pomóc ci usprawnić codzienne działania i w pełni wykorzystać aktualną technologię rolniczą.

Dla innowacyjnych rolników

Czy wiesz, że obowiązkową dokumentację możesz poprowadzić z łatwością za pomocą prostej aplikacji? Sprawdź koniecznie 365Crop! Skorzystaj z wbudowanych narzędzi do sprawnej analizy pola oraz zapisuj istotne dla twojego gospodarstwa dane. Automatyzacja rutynowych zadań pomoże Ci odzyskać cenny czas.

Zarządzanie flotą bez tajemnic

Automatyczna dokumentacja i analizy przy użyciu systemów 365Active i DataConnect pozwalają na cyfrowe zarządzanie flotą maszyn rolniczych, niezbędne przy modernizacji działań. Aby robić to jeszcze sprawniej, skorzystaj z tematycznych szkoleń i wykorzystaj potencjał oprogramowania. Powierzenie zadań sztucznej inteligencji to najlepszy sposób, na precyzyjne wyniki i dokładne prognozy.

Twórz mapy aplikacyjne z 365FarmNet Crop View

Chciałbyś tworzyć mapy aplikacyjne oparte na danych satelitarnych? Sporządzaj plany pobierania prób glebowych, czy mapy potencjału plonu i porównuj je bezpośrednio na platformie. O tak innowacyjnym zarządzaniu gospodarstwem, dowiesz się więcej podczas jednego ze szkoleń 365FarmNet. A warto, bo precyzja pozwoli Ci między innymi na odpowiednie zaplanowanie kolejnych wysiewów!

Skuteczna komunikacja z maszynami

Wymiana danych między aplikacją, a maszynami nigdy nie była prostsza. Dzięki technologii możesz tworzyć zlecenia, porównywać dane, czy zarządzać liniami referencyjnymi. Wszystko po to, by zawiadywać gospodarstwem bez zakłóceń. Zostań ekspertem w tej dziedzinie i pozwól technologii działać!

Zindywidualizowane podejście do Twojego gospodarstwa.

Zmaganie się ze specyficznymi sytuacjami w gospodarstwie to nic nowego. Niekiedy indywidualne szkolenie z ekspertami jest więc najlepszym rozwiązaniem. Pozwoli ci dokładnie poznać wszystkie funkcje systemu i dopasować je do Twoich potrzeb. Wspólnie wykonane analizy danych gospodarstwa to solidna podstawa dla kolejnych usprawnień. Szkoleniowcy pokażą Ci jak korzystać z systemu i tworzyć dokumentację zgodną z wymaganiami prawnymi. Wszelkie pytania i potrzeby omówicie podczas rozmowy online, pracując bezpośrednio na Twojej platformie 365FarmNet.

Zapisy trwają!

Trwa limitowana edycja szkoleń w kameralnych grupach, stworzona przez ekspertów 365FarmNet. To wyjątkowa okazja by poznać ofertę firmy oraz dowiedzieć się więcej o jej innowacyjnych programach. Skorzystaj z wartościowych porad i zasięgnij opinii specjalistów. Aby wziąć udział w akcji, zajrzyj na www.365farmnet.com i zapisz się już dziś!