Niezwykła podróż w czasie – z wizytą w muzeum Motonostalgia w Nieborowie [galeria]

W naszym kraju nie brakuje muzeów, które posiadają w swoich zasobach ciekawe eksponaty. Jednym z ciekawszych jest z pewnością Muzeum Motoryzacji Motonostalgia w Nieborowie k/ Łowicza, które dysponuje bardzo ciekawymi i rzadkimi modelami ciągników, szczególnie spod znaku Ursusa.

Z punktu widzenia rolnika najbardziej emocjonującą częścią wspomnianego muzeum, którego właścicielem i założycielem jest Wojciech Bury, właściciel firmy Bury Maszyny Rolnicze, który jak sam przyznaje zbierać eksponaty zaczynał już ponad 20 lat temu, jest właśnie dział poświęcony ciągnikom rolniczym, których zgromadzono tu około 20 egzemplarzy.

Na tle całej imponującej kolekcji samochodów i motocykli z różnych okresów nie jest to być może przesadnie duża liczba, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że prezentowane maszyny to często prototypy, które jakimś cudem udało się zachować do naszych czasów, co już samo w sobie jest niezwykłe.

1 z 42

Galeria, którą tu przedstawiamy jest tylko przedsmakiem tego co pokażemy pod koniec sierpnia, kiedy to po muzeum oprowadzi nas i opowie przed kamerą o eksponatach sam Wojciech Bury.

A jest z pewnością na co czekać, ponieważ w zbiorach znajdują się takie perełki, jak chociażby 3 ciągniki prototypowej serii U wyprodukowanej w Ursusie pod koniec lat 60-tych, a całość uzupełniają m.in. takie eksponaty jak jeden z około 90 wyprodukowanych ciągników Ursus 362 z fabrycznym przednim napędem Carraro.

Dlatego zostawiamy was z tymi obrazami i jednocześnie zapraszamy na dużo obszerniejszy materiał video, który powinien pojawić się na naszym portalu pod koniec sierpnia.