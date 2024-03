Niezłe wieści z rynku rzepaku, a ceny eksportowe na pszenicę spadły na wschodzie poniżej 200 EUR/t

Dalsze wzrosty cen oleju palmowego napędziły wczoraj cenę rzepaku na paryskim Matifie. Wzrosła ona o 7,5 EUR/t do 430,75 EUR/t. Nieco gorsze wiadomości płyną w kontekście pszenicy, jednak i ta zyskała w kontraktach na maj 3,5 EUR/t, a sesja skończyła się ceną 196,75 EUR/t.

Olej palmowy jest obecnie najdroższy od lipca 2023 roku, a w związku z niższą produkcją w Azji spodziewane są kolejne wzrosty cen. Ponadto Statistics Canada podało, że powierzchnia zasiewów w kraju spadnie ze względu na niższą opłacalność produkcji i niesprzyjające warunki pogodowe.

Wzrost cen pszenicy w Paryżu i Chicago wynikał głównie z zajmowania przez inwestorów krótkich pozycji netto (zakładów na spadek cen), bo ściśle merytorycznych przesłanek, które powodowałyby wzrosty jest raczej niewiele; co prawda istnieją pewne obawy o zbiory we Francji, jednak z drugiej strony ceny eksportowe za pszenicę 12,5% spadły w Rosji do zaledwie 198 dolarów za tonę. Z kolei Chiny anulowały umowę z USA na import 264 tys. ton pszenicy. W Kanadzie powierzchnia zasiewów pszenicy ma pozostać niezmienna w stosunku do zeszłego roku i wynieść 27 mln ha.

Cena kukurydzy wzrosła wczoraj o 3,25 EUR do 177,75 EUR/t korzystając na wzroście notowań pszenicy.