Nietypowy wyścig New Hollandów na imprezie Michelin, czyli ogumienie ma znaczenie [video]

W czwartek mięliśmy okazję uczestniczyć w polskiej odsłonie Michelin Tracks & Tyres Farming Tour 2021. Wydarzenie obfitowało w ciekawe testy, jeden z nich był swego rodzaju wyścigiem dwóch takich samych New Hollandów T7, które różniły się jednak zastosowanym ogumieniem.

W pierwszym z eksperymentów porównywano siłę uciągu przy wykorzystaniu różnych ciśnień w oponach. Dzięki wykorzystaniu technologii Ultraflex umożliwiającej “zejście” z ciśnieniem do bardzo niskich wartości uzyskano znacznie wyższą siłę uciągu, co oznacza, że decydując się na tego typu rozwiązanie przy wyborze ciągnika rolniczego do prac polowych można zdecydować się na zakup ciągnika o znacznie niższej mocy.

W drugim eksperymencie porównywano zużycie paliwa przy wykorzystaniu “zwykłych” opon radialnych oraz opon z obniżonym ciśnieniem wykonanych we wspomnianej technologii Ultraflex.

Trzeci eksperyment z kolei polegał na “przeciąganiu” ciągnika przez dwa takie same ciągniki New Holland T7. Jeden z nich jednak wyposażono w koła pojedyncze, zaś drugi w koła bliźniacze. Obu ciągnikom zadano prędkość 4 km/h. Jaki był wynik tej konfrontacji? Zapraszamy do obejrzenia materiału video.