Gdzie zutylizować opony rolnicze i jaki jest tego koszt?

Z utylizacją opon od samochodów osobowych nie ma raczej problemów, gdyż obecnie można je oddać w ramach ponoszonych kosztów wywozu śmieci. Niestety w przypadku opon rolniczych sytuacja wygląda zgoła odmiennie.

W chwili obecnej właściwie mało która gmina organizuje bezpłatne zbiórki opon rolniczych, które ze względu na swoje gabaryty są z reguły także dość ciężkie. Wszystko rozbija się oczywiście o pieniądze, ponieważ firmy utylizujące tego typu odpady każą sobie za każdą tonę odebranych opon niemało płacić.

Nie ma również praktycznie możliwości, aby nawet przy zakupie nowych opon rolniczych bezpłatnie zostawić zużyte ogumienie. Choć trzeba przyznać, że dotyczy to również opon samochodowych, które chcemy zostawić u wulkanizatora przy okazji wymiany opon. Jednak w przypadku opon samochodowych cena za pozostawienie 1 sztuki na wulkanizacji wynosi zazwyczaj 5-10 zł i warto z tej opcji skorzystać jeśli wykorzystaliśmy już nasz, wynoszący najczęściej 4 sztuki na rok, limit narzucony przez gminę w której mieszkamy.

W przypadku opon rolniczych koszty są już dużo wyższe, ponieważ obecnie obowiązującą ceną za tego typu ogumienie jest stawka 800 zł netto za tonę. Przekłada się to na cenę, np. za tylną oponę do Ursusa C-360 pozostawioną u wulkanizatora do utylizacji, w wysokości 80-100 zł. Im opona większa, a co za tym idzie cięższa, tym więcej trzeba będzie zapłacić.

Warto również dodać, że firmy utylizacyjne nie odbiorą od rolnika pojedynczej opony, a minimalną ilością są zwykle 4 tony zużytego ogumienia z załadunkiem po stronie rolnika. Można oczywiście dostarczyć takie opony w mniejszej ilości bezpośrednio do tego typu firmy, ale opłatę i tak trzeba będzie ponieść.