Nieśmiałe podwyżki zbóż konsumpcyjnych i rzepaku: Ceny zbóż 29.08.2023

Wraz z początkiem nowego tygodnia delikatnie w górę ruszyły ceny zbóż konsumpcyjnych. Podwyżki nie są imponujące, ale dają jakąś nadzieję na to, że ceny najlepszego jakościowo towaru mogą powoli piąć się w górę.

Żniwa właściwie dobiegają już końca i wiadomo już, że dużo zbóż nie będzie spełniać parametrów jakościowych, a co za tym idzie na rynku jest bardzo dużo ziarna paszowego, którego ceny niestety spadają.

Z pewnością dość mocno przeliczyli się ci skupujący, którzy oczekiwali dużej podaży ziarna konsumpcyjnego i obecnie w związku ze sporymi niedoborami takiego towaru na rynku zmuszeni zostali do skorygowania w górę swoich cenników.

Z tego też względu obecnie ceny za pszenicę konsumpcyjną kształtują się na poziomie od 790 do 960 zł za tonę. Tradycyjnie najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, gdzie obecnie skupujący oferują ceny na poziomie od 660 do 840 zł za tonę.

Z kolei stawki za jęczmień paszowy rozpoczynają się od 590 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 760 zł, a więc ceny nie uległy zmianom. Nieco lepiej jest z jęczmieniem konsumpcyjnym, który wyceniany jest obecnie od 610 zł/t do nawet 800 zł/t. Na nieco wyższych poziomach w stosunku do jęczmienia paszowego utrzymują się obecnie stawki za pszenżyto i kupujący są skłonni płacić za nie od 600 do 770 zł/t.

Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 540 do 740 zł/t, a paszowe od 520 do 680 zł/t. Porównując do ubiegłego tygodnia nieznacznie zyskał również rzepak, którego maksymalne ceny na początku tego tygodnia wynoszą 1965 zł/t, ale cały czas są skupy, które za tonę rzepaku oferują cenę minimalną na poziomie 1660 zł.

Niestety dość dużo straciła kukurydza, której maksymalne ceny nie przekraczają z reguły 900 zł/t, a minimalnie można dostać 750 zł/t.