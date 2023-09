New Holland i Case IH przedstawiają elektryczne ciągniki o mocy 75 KM. Sprzedaż rusza w przyszłym roku

Podczas niedawnego Farm Progress Show w USA koncern CNH, czyli właściciel marek New Holland i Case IH zaprezentował elektryczne ciągniki zasilane akumulatorowo o mocy 55 kW (75 KM), które bazują na modelach T4S i Farmall A.

W przeciwieństwie do elektrycznych ciągników kompaktowych firm Farmtrac i Kubota, Case IH Farmall 75C Electric i New Holland T4 Electric Power to pełnowymiarowe maszyny z kabiną i wyposażeniem, jakie posiadają ciągniki napędzany silnikiem wysokoprężnym o porównywalnej mocy.

Nowe modele stanowią zwieńczenie umowy licencyjnej na wyłączność CNH Industrial z Monarch Tractor, amerykańskim start-upem założonym w 2019 roku w celu opracowania ciągnika elektrycznego o funkcjach autonomicznych.

Monarch sprzedaje obecnie w USA swój otwarty platformowy Mk-V o mocy 50 kW (70 KM) oparty na podwoziu innego producenta, ale maszyny CNH korzystają z istniejącej platformy Farmall z wbudowaną technologią Monarch.

Napęd na cztery koła, sprawdzona przekładnia 12×12 z elektrycznym nawrotem mocy, wiele zdalnych zaworów hydraulicznych montowanych z tyłu i pośrodku oraz pełnowymiarowa kabina to elementy charakteryzujące te nowe maszyny.

W rezultacie nowe modele Case IH i New Holland można łatwo pomylić z ciągnikami napędzanymi silnikiem Diesla – gdyby nie gniazdka do ładowania i zasilania elektronarzędziami znajdujące się po lewej stronie kabiny.

Pod maską znajduje się teraz akumulator litowy o maksymalnej pojemności 110 kWh i pojemności użytkowej 95 kWh, generujący 55 kW (75 KM) oraz 48 kW (65 KM) dostępne na WOM. Minusem może być z pewnością średni czas pracy na jednym ładowaniu szacowany, który jest na zaledwie cztery godziny, w zależności od obsługiwanych zastosowań.

Jednak inżynierowie New Holland uważają, że wystarczy to do mniej wymagających prac w ogrodzie i na polu w gospodarstwach rolnych oraz w ogrodnictwie, zwłaszcza jeśli można uzupełnić zapasy w południe pomiędzy rutynowymi obowiązkami. Dodają jednak, że w przypadku najlżejszych zadań czas pracy może wydłużyć się nawet do ośmiu godzin.

Koncern CNH chce rozpocząć sprzedaż już na początku przyszłego roku i maszyny mają być dostępne u wybranych dealerów w USA.

źródło: CNH