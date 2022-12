Nawozy z Krajowej Grupy Spożywczej: miało być taniej, a wyszło jak zwykle?

W połowie listopada ogłoszono informację, że KGS będzie dystrybutorem nawozów Grupy Azoty i pojawiła się wówczas iskierka nadziei na tańsze nawozy. Niestety z informacji, które do nas docierają okazuje się, że nie jest tak kolorowo.

Krajową Grupę Spożywczą włączono w system dystrybucji nawozów Grupy Azoty, aby, jak informował minister rolnictwa, ustabilizować rynek oraz zapewnić nieco niższe ceny nawozów oraz ich bezproblemową dostępność dla rolników.

Okazuje się jednak, że o ile obecnie dostępność nawozów nie jest problemem, to już ceny nie są niższe, a często nawet nieco wyższe niż u innych dużych, prywatnych dystrybutorów, o czym miał okazję przekonać się pan Adam, który zadzwonił do naszej redakcji.

– W połowie grudnia zdecydowałem, że zakupię część nawozów pod wiosenne zasiewy, a z racji, że jestem plantatorem buraka i najbliżej mam do punktu KGS w Dobrzelinie, to również tam postanowiłem sprawdzić ceny i dostępność nawozów – mówi pan Adam.

O ile z dostępnością nawozów nie ma żadnego problemu, ponieważ plac jest pełen nawozów, to już ceny rozczarowują. Jak mówi rolnik, w przypadku Polifoski 6 i Saletrzaku, którymi był zainteresowany, okazały się one wyższe niż u lokalnego, dużego dystrybutora u którego się zwykle zaopatruje, co potwierdziło się po sprawdzeniu cenników obydwu sprzedawców.

– Pomijając już wyższą cenę okazało się, że w cenie nie ma transportu, co dodatkowo podniosłoby koszty i z tego powodu zdecydowałem się na zakup u mojego wieloletniego dostawcy – podsumowuje pan Adam.

Jak więc widać, zapewnienia o niższych cenach niekoniecznie pokrywają się z rzeczywistością i jedynym plusem może być tylko to, że nawozów nie powinno zabraknąć, bo jak stwierdził nasz rozmówca plac, przynajmniej w punkcie w Dobrzelinie, jest wypełniony po brzegi.

To dopiero początki dystrybuowania nawozów przez KGS i, jak zapewnił chociażby wczoraj podczas konferencji podsumowującej 2022 rok minister Henryk Kowalczyk, sieć dystrybucji będzie się rozwijać. Mamy więc nadzieję, że wraz z coraz bardziej zagęszczoną mapą punktów sprzedaży nawozów spadną także ich ceny.