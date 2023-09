Największy kombajn, elektryczny ciągnik i wiele więcej. New Holland odkrywa karty przed Agritechnicą

Zbliżające się targi Agritechnica są miejscem światowych premier nowych maszyn rolniczych. New Holland Agriculture dokładnie przygotował się na wystawę w Hanowerze i uderzy z pełną mocą, prezentując cały pakiet swoich nowości produktowych.

Agritechnica w Hanowerze to największe targi maszyn rolniczych na świecie i zawsze można się spodziewać, że producenci pokażą tam swoje flagowe produkty i premiery. To także pokaz siły i możliwości producentów maszyn rolniczych, którzy od 12 do 18 listopada przez siedem dni prezentować będą swoje osiągnięcia.

Wśród wystawców tegorocznej edycji mocno zaakcentuje swoją obecność New Holland Agriculture, potentat na naszym rynku, który już zapowiada całą gamę nowych produktów. A czego możemy się spodziewać?

Największy kombajn na świecie New Holland CR (11?)

Od kilku miesięcy krążyły nieoficjalne wiadomości o nowym, flagowym kombajnie New Holland i nadszedł czas jego premiery. To właśnie nowy kombajn serii CR ma być tym “naj”. Choć częściowo oparty na bijącym wszelkie rekordy flagowym modelu CR 10.90, nowy CR został gruntownie przebudowany i śmiało możemy mówić o całkowicie nowej konstrukcji. Nowy CR będzie genetycznie nastawiony na ogromne wydajności z wykorzystaniem wszystkich dostępnych technologii New Holland.

Znajdziemy w nim na pewno najbardziej zaawansowane funkcje automatyzacji zapewniające większą przepustowość i ochronę ziarna oraz oszczędność paliwa, w porównaniu z i tak już topową obecną gamą kombajnów CR. Nowy kombajn został zaprojektowany w Centrum Badawczo-Rozwojowym Maszyn Żniwnych New Holland w Zedelgem w Belgii, gdzie także będzie produkowany. Jak się domyślamy, otrzyma on nazwę CR 11.

Elektryczny ciągnik New Holland T4 Electric Power

Kolejną premierą New Holland na targach Agritechnica będzie elektryczny ciągnik T4 Electric Power. Model ten to element strategicznego planu wprowadzenia elektryfikacji maszyn New Holland.

Ten zasilany akumulatorowo w pełni użytkowy ciągnik jest pierwszym bezemisyjnym modelem kategorii BEV (Battery Electric Vehicle) i zapewne nie ostatnim.

T4 Electric Power będzie doskonałym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie wymagana jest cisza pracy i wydajność. Docelowo przeznaczony jest do gospodarstw hodowlanych, sadów oraz firm komunalnych. Elektryczny T4 zapewnia niebagatelną moc 120 KM i 440 Nm momentu obrotowego i osiąga prędkość maksymalną 40 km/h.

Zastosowany w nim pakiet akumulatorów zapewni długi czas pracy, który w zależności od obciążenia będzie wynosił do jednego pełnego dnia. Technologia w nim zastosowana pozwoli na pełne ładowanie baterii pokładowych w zaledwie jedną godzinę. Co ciekawe, T4 Electric Power może być również wykorzystywany jako zapasowe źródło zasilania dla innych urządzeń i maszyn. Może także dostarczać energię do osprzętu zawieszanego, hydraulicznego i napędzanego wałkiem odbioru mocy, stając się niezależnym, zewnętrznym źródłem zasilania. Produkcja nowego ciągnika T4 Electric Power ma się rozpocząć już w tym roku w USA.

New Holland T7.270 Methane Power – siła z gazu

Po niewątpliwym sukcesie ciągnika T6.180 Methane Power, New Holland nie zdejmuje nogi z gazu i to dosłownie, bo na Agritechnice swoją premierę będzie miał model T7.270 Methane Power. Rozwój technologii zasilania metanowym biogazem trafia w ten sposób na wyższy poziom. Dużo większy ciągnik i dużo więcej mocy, a to wszystko niezwykle ekonomiczne i co istotne, w większości przypadków niemal za darmo.

Dzieje się tak dlatego, że zasilane biogazem ciągniki New Holland tankowane są w głównej mierze z gospodarskich biogazowni, gdzie metan pozyskiwany jest niemal za darmo. T7.270 Methane Power to ważny krok w dziedzinie samowystarczalności energetycznej gospodarstw rolniczych.

Rozwój technologii przechowywania gazów napędzających silniki ciągników New Holland sprawił, że w Hanowerze będziemy mogli zapoznać się z jeszcze jedną przełomową nowością New Holland – ciągnikiem T7 zasilanym skroplonym gazem ziemnym LNG. To ważny krok w dziedzinie podniesienia autonomii gazowych ciągników NH i pokonania kolejnej bariery technologicznej. Przedpremierowy ciągnik na gaz skroplony niewątpliwie wyznacza nowy kierunek w ekologii.

Nowy, największy z serii – New Holland T7.340 HD

Jeszcze więcej mocy i technologii – takie hasło przyświecało inżynierom New Holland przy konstruowaniu flagowego modelu ciągnika serii – T7.340 HD. Nowy, flagowy model serii T7 HD wyposażony został w technologię PLM Intelligence oraz ciekawy dla użytkownika pakiet Uptime Pack Plus zapewniający rozszerzoną gwarancję do 2000 godzin oraz rozwiązania wsparcia klienta i szkolenia operatorów.

Nowy T7.340 HD jest napędzany silnikiem FPT serii NEF z 750-godzinnymi okresami pomiędzy przeglądami. Zmiany w silniku pozwoliły na wygenerowanie 1353 Nm maksymalnego momentu obrotowego i mocy 340 KM. Za przenoszenia takich parametrów na koła odpowiada zmodyfikowana przekładnia bezstopniowa AutoCommand, dzieło inżynierów New Holland. Jak przystało na flagowca, nowy T7.340 HD posiada tylny podnośnik o udźwigu 11 058 kg i w opcji przedni o udźwigu 6 016 kg. Układ hydrauliczny o zamkniętym obwodzie oferuje wydajność 165 l/min lub opcjonalnie 220 l/min. Biorąc pod uwagę te parametry i jeszcze lepszy stosunek mocy do masy ciągnika oraz jego zwrotność, zapewne już niedługo zobaczymy go na naszych polach.

To jednak nie koniec przysłowiowego festiwalu premier i nowości, jakie zaprezentuje New Holland na tegorocznych targach Agritechnica. Spodziewać się możemy także pokazu nowego ciągnika T7 z długim rozstawem osi LWB wyposażonego w przekładnię Power Command i systemem PLM Intelligence, całkowicie przeprojektowanej serii kombajnów CR oraz CX, a także zmodernizowanej sieczkarni New Holland FR z nowym podbieraczem trawy.

Warto przypomnieć, że w czasie trwania hanowerskich targów obchodzimy 14 listopada Międzynarodowy dzień Rolnika, który w tym dniu na Agritechnice poświęcony będzie Polsce.