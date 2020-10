Najpopularniejsze nowe ciągniki w Polsce

Każde gospodarstwo ma własne potrzeby wynikające z wielkości i rodzaju produkcji, ukształtowania terenu, żyzności gleb itp. Jakie ciągniki wybierają najczęściej polscy rolnicy?

Według danych AgriTrac polscy rolnicy najczęściej wybierają nowe ciągniki o mocach z zakresu 110–130 KM oraz 150–170 KM (6-cylindrowe). 110-130KM – 1612; 150-170KM – 823 – w tych przedziałach mamy do wyboru oferty od prawie 30 marek, a każda z nich proponuje różne opcje wyposażenia. Rolnicy największą uwagę skupiają na komforcie, bezpieczeństwie, wydajności oraz niskim zużyciu paliwa.

Po analizie wyposażenia ciągników z najbardziej popularnych przedziałów mocy w Polsce możemy stwierdzić, że szczególną uwagę zwraca się na komfort, który pozwala na to, aby po wielu godzinach pracy mieć siłę na inne zadania – zarówno w gospodarstwie, jak i w domu. Dlatego w specyfikacji ciągników wszyscy ankietowani rolnicy wybierali klimatyzację i amortyzowany pneumatycznie fotel operatora. Wzrasta również zainteresowanie amortyzacją przedniej osi (83 proc. użytkowników decyduje się na to rozwiązanie) oraz amortyzacją kabiny (wybór 30 proc. ankietowanych). Nieliczni producenci oferują także amortyzację tylnego podnośnika TUZ, co zwiększa komfort pracy do poziomu premium. Kolejnym udogodnieniem jest funkcja Smart Stop, dzięki której użytkownik może zatrzymać maszynę za pomocą samego pedału hamulca, bez konieczności użycia sprzęgła.

– Rolnicy zwracają dużą uwagę na komfort, a jednocześnie mocno skupiają się na rozwiązaniach zapewniających bezpieczeństwo pracy. Warto podkreślić, że podczas ostatniego niezależnego badania przeprowadzonego wśród rolników przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w kategorii bezpieczeństwo najwyżej ocenione zostały ciągniki marki CLAAS. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, szczególnie że w ogólnej klasyfikacji Niezależnego Badania Opinii Rolników ciągniki Claas zostały ocenione również bardzo wysoko i zajęły drugie miejsce – mówi Emil Kaźmierczak, product manager odpowiedzialny za ciągniki niższej i średniej mocy w Claas Polska.

Większa wydajność pracy

Większa wydajność pracy oraz szerokie wykorzystanie maszyny to kolejne ważne cele rolników inwestujących w nowy ciągnik. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się duże rozmiary kół, np. 600/65R38 (tylne koła), gwarantujące większy uciąg i lepszą wydajność, oraz układ hydrauliczny o wydajności powyżej 100 l/min, który umożliwia efektywną pracę ciągnika z większymi narzędziami. Blok hydrauliczny wyposażony jest natomiast w system Power Beyond oraz dużą liczbę par gniazd hydraulicznych, które są również bardzo popularnymi opcjami w konfigurowaniu ciągnika. Minimum trzy pary, a często też cztery, zapewniają szersze wykorzystanie ciągnika.

Na wydajność pracy i niskie zużycie paliwa wpływa też przekładnia z automatyką przełożeń, których zmiana jest sterowana na podstawie obciążenia silnika. Ogranicza to do minimum konieczność pracy silnika z wysoką prędkością obrotową. Wybierając szerokie ogumienie w specyfikacji maszyny, zwiększymy siłę uciągu i jednocześnie zmniejszymy zużycie paliwa w przeliczeniu na 1 ha. Analizując wybierane specyfikacje oraz opinie właścicieli ciągników podczas kolejnych lat użytkowania, producenci starają się dobrać specyfikację zamawianych maszyn tak, aby była ona optymalnie dopasowana do oczekiwań klientów. Ciągniki z taką specyfikacją stanowią największą część maszyn zamawianych przez dealerów, dlatego okres oczekiwania na dostawę takich wersji powinien być zdecydowanie krótszy.

– Nasze systematyczne badania opinii klientów posłużyły do przygotowania specyfikacji ciągników w wersji FIRST CLAAS. Jej wyposażenie odzwierciedla najczęściej powtarzające się oczekiwania rolników. Specyfikacją FIRST CLAAS objęliśmy modele ciągników z najbardziej popularnych zakresów mocy w Polsce. Aby podkreślić ekskluzywność wersji FIRST CLAAS, dodaliśmy do wyposażenia kierownicę obszytą skórą. W celu wsparcia oferty modeli ciągników spośród najbardziej popularnych zakresów mocy w wersji FIRST CLAAS zostały skalkulowane i ogłoszone bardzo atrakcyjne ceny, a także specjalne warunki fabrycznego finansowania – wyjaśnia Emil Kaźmierczak z Claas Polska.

Dokładna analiza i wybór modelu ciągnika oraz jego specyfikacja pomoże określić najważniejsze cele inwestycji, które będą miały wpływ na wyposażenie przygotowane w trakcie pierwszego etapu konfigurowania. Taką specyfikację można wykonać w internetowym konfiguratorze, który udostępniło już kilka marek, w tym firma Claas. Przygotowana specyfikacja doskonale służy jako lista opcji do omówienia z przedstawicielem handlowym, który obsługuje rolników prowadzących różne rodzaje i wielkości produkcji. Przedstawiciel może też zasugerować wiele innych atrakcyjnych możliwości. Często się wówczas okazuje, że wprowadzone zmiany w konfiguracji jeszcze lepiej wpłynęły na komfort, bezpieczeństwo, wydajność i ekonomikę nowego ciągnika.