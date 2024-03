Na podwyżki cen pszenicy nie ma co liczyć. Cała nadzieja w rzepaku

W zeszłym tygodniu ceny pszenicy na Matifie ustabilizowały się na bardzo niskich poziomach i na razie nie widać perspektyw na większe ruchy cenowe. Inaczej sytuacja wygląda na rynku rzepaku, w którego przypadku są nadzieje na ruchy w górę.

Ostatnie spadki cen pszenicy to wynik głównie spadających cen eksportowych w Rosji i na Ukrainie. W Rosji jest to już niewiele ponad 200 dolarów za tonę dla ziarna o zawartości białka 12,5%. Ponadto wobec dobrych perspektyw zbiorów w nowym sezonie szacowanych na ponad 90 mln ton, Rosja nadal zmuszona jest utrzymywania wysokiego tempa eksportu. Warto też zwrócić uwagę na wysoką światową podaż kukurydzy, która także w pewnym stopniu determinuje ceny pszenicy.

– Nie można wykluczyć, że aż do nowych zbiorów sytuacja będzie się nadal pogarszać, w perspektywie krótkoterminowej 200 euro/t może stanowić możliwą do utrzymania dolną granicę. Szanse na realną zmianę nastrojów przy trwałym wzroście cen na Matif do ponad 250 EUR/t są w dalszym ciągu nikłe ze względu na dużą światową podaż kukurydzy – informuje serwis Kaack.

Czynnikami hamującymi w pewnym stopniu dalsze obniżki cen są sytuacja w Indiach, gdzie ekstremalne zjawiska pogodowe zniszczyły część plonów oraz prognozy wskazujące na kurczące się światowe zapasy końcowe.

Lepiej wygląda sytuacja na rynku rzepaku, m.in. ze względu na rosnące notowania oleju palmowego. Wysoki globalny popyt na oleje roślinne to zasługa rosnącej produkcji biodiesla. Ponadto w nie ma perspektyw na wyższą produkcję oleju palmowego, a zbiory rzepaku w UE mają być niższe w ujęciu rocznym.

– Do nowych zbiorów oczekuje się jedynie minimalnych dostaw z Ukrainy, ponieważ zapasy zostały wyczerpane. Dostawy z Australii borykają się z problemami w handlu morskim na Morzu Czerwonym. Statki muszą obrać dalszą trasę wokół Republiki Południowej Afryki, co powoduje, że transport jest droższy. Rzepak kanadyjski nie jest obecnie alternatywą ze względu na zbyt wysokie ceny. Do nowych zbiorów jest duża szansa, że ​​ceny rzepaku utrzymają się przynajmniej na dotychczasowym poziomie. Biorąc pod uwagę ciągły wzrost cen oleju palmowego, straty w plonach w Brazylii i surowe ograniczenia w uprawach soi w USA, możliwy jest trwały wzrost cen – czytamy w serwisie Kaack.

Dodatkowo Rosja wprowadziła zakaz eksportu rzepaku do 31 sierpnia 2024 roku.