Mocno spadkowy początek 2024 roku na światowych giełdach. Sprawdź ceny zbóż 02.01.2024

Początek roku nie przynosi dobrych wiadomości ze światowych giełd zbóż i oleistych. Na paryskim Matifie najbardziej spadały ceny rzepaku, zaś w Chicago równie mocne przeceny dotknęły zarówno soję jak i pszenicę.

Przecena pszenicy na Matifie była nieznaczna i wyniosła 1,5 EUR/t do 221 EUR/t. W Chicago cena spadła o 21,25 ct/bu (203,64 EUR/t) do 606,75 ct/bu. Wtorek nie obfitował w informacje dotyczące rynku; SovEcon obniżył prognozę rosyjskiego eksportu, lecz minimalnie – z 48,8 do 48,4 mln ton. Amerykańskie fundusze z kolei ograniczyły krótkie pozycje netto, a więc nie grają na spadki.

Mocno spadły wczoraj notowania rzepaku – o 8,25 EUR/t do 429,75 EUR/t. Cena soi spadła w Chicago o 24,50 ct do 1273,50 ct/bu (427,42 EUR/t). Powodów jest kilka, pierwszy to informacje dotyczące chińskiej gospodarki, która wyraźnie zwalnia. Drugi to poprawa warunków pogodowych na głównych obszarach upraw soi w Ameryce Południowej, choć StoneX obniża swoje szacunki dotyczące zbiorów w Brazylii o 9 mln ton do 152,8 mln ton.

W Paryżu cena kukurydzy spadła o 0,75 EUR do 197,50 EUR/t, a w Chicago o 7,50 ct do 463,75 ct/bu (166,77 EUR/t). – Osłabienie kukurydzy wynika z jednej strony z ogólnych spadków na wczorajszej sesji, ale także z opadów deszczu w Ameryce Południowej – informuje serwis Kaack.

StoneX obniżyło wczoraj szacunki zbiorów dla Brazylii o 1,4 do 124,6 mln ton. W USA produkuje się obecnie bardzo dużo etanolu. 1,107 mln baryłek dziennie to o zaledwie 1000 baryłek dziennie mniej od rekordowej produkcji z 2017 roku.