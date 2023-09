Matif: Spadków cen pszenicy ciąg dalszy. Ukraina potroiła swój eksport do państw Unii Europejskiej

Wczoraj ceny pszenicy po obu stronach Atlantyku ponownie spadły. W Paryżu o 1,25 EUR/t do 237,25 EUR/t, zaś w Chicago o 7,25 ct/bu (201 EUR/t). Spadek ceny na Matifie to głównie wynik umacniającego się euro.

Egipt ogłosił kolejny przetarg na pszenicę. W ostatnim przetargu wygrały Francja i Rumunia. W tym tygodniu będzie znany wynik przetargu z Algierii.

Tymczasem Komisja Europejska podała nowe dane dotyczące eksportu.

– Od 1 lipca do 17 września kraje UE wyeksportowały 6,48 mln ton pszenicy. Według cotygodniowych statystyk eksportu Komisji Europejskiej wolumen jest o 28% niższy niż w roku poprzednim. Import natomiast wzrósł o 116% do 2,23 mln ton. Ukraina potroiła swój eksport do UE rok do roku do 1 mln ton. Zestawienie danych pokazuje, że Rumunia jest największym eksporterem pszenicy zwyczajnej w UE z 1,63 mln ton, za nią plasują się Polska z 1,25 mln ton, Francja z 1,22 mln ton, Bułgaria z 937 tys. ton i Niemcy z 582 tys. ton – informuje serwis Kaack.

Rzepak zdrożał wczoraj o 7 EUR/t do 440,25 EUR/t.

– Import rzepaku wyniósł dotychczas 749 tys. ton, czyli o 40% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Eksport rzepaku spadł o 27% do 157 tys. ton. Eksport oleju rzepakowego wzrósł o 13% do 148 tys. ton , natomiast import oleju rzepakowego utrzymał się na ubiegłorocznym poziomie 102 tys. ton – czytamy w serwisie Kaack.

Cena kukurydzy w Chicago wzrosła o 4,75 ct przy cenie 476,25 ct/bu (175 EUR/t), zaś w Paryżu spadła o 0,25 EUR/t do 209 EUR/t. Niższy jest w stosunku do ubiegłego roku import chiński. Z kolei import do państw UE od 1 lipca do 17 września wyniósł 3,31 mln ton, o 44% mniej r/r. Najwięcej UE zaimportowała z Ukrainy – 1,89 mln ton i z Brazylii – 954 tys. ton.