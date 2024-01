Kukurydza najtańsza od października 2020, spada cena rzepaku. Sprawdź ceny zbóż na światowych giełdach 30.01.2024

Cena rzepaku, podobnie jak przedwczoraj, spadła również wczoraj podążając za poniedziałkowymi notowaniami soi zza oceanu. Tym razem o 3,25 euro za tonę do 420,75 EUR/t. Wyraźne spadki cen soi w poniedziałek spowodowały wczoraj wzmożone zakupy, dzięki czemu jej cena w Chicago wzrosła o 24,5 ct do 1218,75 ct/bu.

Cena pszenicy pozostała w Paryżu bez zmian i wyniosła 213,75 EUR/t, zaś w Chicago wzrosła o 12 ct/bu, do 605,5 ct/bu.

– Traderzy liczą na impuls ze strony lepszego popytu, gdyż Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł swoją prognozę światowego wzrostu gospodarczego w 2024 r. z 2,9% do 3,1%. Jednak wciąż uciążliwa są wysoka podaż, a także prognozy wysokich zbiorów – podaje serwis Kaack.

Podwyżki hamują obecnie niskie ceny pszenicy rosyjskiej; mówi się o stawce FOB na poziomie 230 dolarów za tonę wobec 233-235 w ostatnim czasie. Sytuacji nie polepsza coraz wyższy wolumen eksportu ukraińskiego. Rosnący import i coraz słabszy eksport w przypadku krajów Unii Europejskiej spowoduje z kolei wyższe zapasy, co wywrze presję na ceny w państwach Wspólnoty.

Spadek zaliczyła kukurydza, tym razem o 1 EUR do 184,75 EUR/t, co daje wartość najniższą od października 2020. Z kolei cena w Chicago wzrosła o 7,5 ct do 447,75 ct/bu.

Źródło: Kaack