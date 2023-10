Kukurydza na topie, ale jej ceny nie zachwycają: Ceny zbóż 06.10.2023

Kończący się tydzień nie przynosi większych zmian w cenach skupu, chlubnym wyjątkiem jest tylko pszenica jakościowa, która nieznacznie drożeje. Obecnie trwa pełnia sezonu kukurydzianego i to głównie na ten rynek zwrócone są oczy większości skupujących.

Spore braki jakościowych zbóż po tegorocznych żniwach sprawiają, że ci, którzy posiadają taki towar nie są na chwilę obecną jeszcze zbyt chętni do sprzedaży w oczekiwaniu na lepsze ceny. Te z kolei nieśmiało, bo nieśmiało, ale zaczęły iść w górę. Zwyżki nie są być może duże, ponieważ sięgają 20-30 zł na tonie, ale po długim okresie stagnacji to zawsze coś.

Dodatkowo w przypadku reszty gatunków zbóż handel jest uśpiony ze względu na trwające obecnie zbiory kukurydzy. W tym przypadku jednak ceny nie zbyt satysfakcjonują rolników, gdyż nawet wejście do gry Krajowej Grupy Spożywczej nie spowodowało wzrostu cen mokrej kukurydzy. Możemy mówić jedynie o ich stabilizacji, ale na dość niskich poziomach, gdyż za mokre tegoroczne ziarno ceny wahają się w granicach od 400 do maksymalnie 480 zł/t.

Za sprawą wymienionych powyżej czynników obecnie ceny za pszenicę konsumpcyjną kształtują się na poziomie od 760 do 1090 zł za tonę. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, gdzie obecnie skupujący oferują ceny na poziomie od 670 do 800 zł za tonę.

Z kolei stawki za jęczmień paszowy rozpoczynają się od 580 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 780 zł. Nieco lepiej jest z jęczmieniem konsumpcyjnym, który wyceniany jest obecnie od 600 zł/t do nawet 850 zł/t. Na nieco wyższych poziomach w stosunku do jęczmienia paszowego utrzymują się obecnie stawki za pszenżyto i kupujący są skłonni płacić za nie od 580 do 760 zł/t.

Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 560 do 700 zł/t, a paszowe od 500 do 680 zł/t. Stabilnie w bieżącym tygodniu zachowują się również ceny rzepaku i obecnie można maksymalnie dostać 1920 zł/t, a ceny minimalne znajdują się na poziomie 1730 zł/t.

Niewielkie ruchy cenowe notujemy również w przypadku kukurydzy suchej, gdzie maksymalnie można dostać 830 zł za tonę, a ceny minimalne wynoszą 700 zł/t. W przypadku mokrej kukurydzy (wilgotność 30 proc.) ceny wahają się natomiast w przedziale od 400 do 480 zł/t, a więc od początku tygodnia nieznacznie wzrosła cena minimalna, ale również nieznacznie spadły ceny maksymalne.