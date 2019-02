John Deere z nowościami na Agro Show 2018

Już od 20 września w Bednarach k. Poznania rozpocznie się kolejna edycja międzynarodowej wystawy rolniczej Agro Show. W tym roku John Deere przygotował dla zwiedzających szereg nowości, które zostaną wprowadzone do oferty amerykańskiego producenta w najbliższych miesiącach.

Agro Show to coroczne wydarzenie, które jest prawdziwym świętem dla branży rolniczej. Podczas imprezy odbywającej się w dniach 20-23 września w Bednarach, wystawcy zaprezentują najnowocześniejsze produkty i nowe oferty. Co dla fanów rolnictwa przygotował John Deere?

Nowa sieczkarnia serii 9000

Najważniejszą nowością na stoisku John Deere, będzie nowy model sieczkarni serii 9000 z gigantycznym zgniataczem ziarna oraz szerszym kanałem przepływu zbieranej masy. John Deere zamierza wprowadzić do oferty 3 modele o mocach od 525KM do 970 KM. – Warto zaznaczyć, że sama maszyna, stylistyką nawiązywać będzie do nowoczesnej serii 8000, która została zaprojektowana przed byłego projektanta Porsche, profesora Matthias’a Schönherr’a. Atrakcyjna stylistyka oraz monstrualne rozmiary w połączeniu z innowacyjnością oraz potężną mocą, sprawi, że żaden zwiedzający nie przejdzie obok niej obojętnie– mówi Piotr Dziamski z John Deere Polska.

Program GreenShield

Podczas Agro Show zaprezentowany zostanie również zupełnie nowy program dla maszyn używanych o nazwie GreenShield. Polega on na procesie precyzyjnej kontroli maszyny, wymianie zużytych cześci, jej certyfikacji „Premium Certified” i dodatkowej ochronie serwisowej maszyny. Program obejmuje ciągniki, kombajny, sieczkarnie oraz opryskiwacze samojezdne. W Bednarach zaprezentowanych zostanie kilka ciągników ze statusem „John Deere Premium Certified” w specjalnym finansowaniu JD Financial, którego programy dedykowane na maszyny używane z certyfikatem GreenShield, będą zdecydowanie atrakcyjniejsze niż finansowanie komercyjne.

Nowe programy John Deere Financial

Programy finansowania oferowane przez John Deere cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem rolników. Stąd też amerykański producent postanowił wprowadzić w najbliższych miesiącach kilka bardzo atrakcyjnych promocji. Oferta 0% aż na 4 lata w segmencie kombajnów przy zakupie ochrony pogwarancyjnej PowerGard. Osobno oferowane jest specjalne finansowanie, w którym początek spłaty rat kapitałowo-odsetkowych nastąpi nawet 18 miesięcy po odbiorze kombajnu a minimalny wkład własny może wynieść tylko 15 procent. Na stoisku przedstawione zostaną również nowe jeszcze bardziej atrakcyjne oferty finansowania opryskiwaczy zaczepianych, pras zwijających, oraz ciągników rolniczych.

Gwarancja Spalania

Zainteresowanie rolników powinien wzbudzić również program wyjątkowy w branży program Gwarancji Spalania, który zostanie rozszerzony, co będzie niemałą rewolucją na rynku. Polega on na zwrocie kosztów za nadmierne zużycie oleju napędowego. To bardzo odważne i odpowiedzialne podejście ma na celu ograniczyć koszty zużycia paliwa w gospodarstwie a jednocześnie nagrodzić premią właściciela ciągnika John Deere za optymalizację ciągnika w celu uzyskania niższego spalania niż określiła fabryka. Szczegóły będą dokładnie zaprezentowane na stoisku.

Kierownica AutoTrac Universal 300

Na stoisku będzie można również przetestować nową kierownicę uniwersalną AutoTrac Universal 300. Dzięki bardziej intuicyjnym ustawieniom kierownicy i kalibracji oraz zintegrowanemu przyciskowi załączania systemu prowadzenia AutoTrac po obu stronach kierownicy, operator będzie mógł w jeszcze wygodniejszy sposób prowadzić maszynę. Zmianie uległ również wygląd, który stał się bardziej ergonomiczny. Operatorzy ucieszą się również z faktu, że zwiększona została szczelność (kurz i wodoodporność) dla maszyn bez kabiny.

Wyświetlacz 4240

Inna nowość dla zwiedzających, to wyświetlacz uniwersalny John Deere 4240, który jest połączeniem konstrukcji 4. generacji oraz znakomitej ergonomii użytkowania. Jest to bardzo dobra alternatywa dla klientów, którzy dotąd nie zakupili wyświetlacza do maszyny lub zdecydowali się na produkt konkurencyjnej firmy. Wśród zalet tego modelu należy wymienić: wysoką rozdzielczość i wyraźny kontrast ekranu dotykowego, a także wyjątkowo łatwe konfigurowanie oraz uruchamianie operacji i dokonywanie ustawień. Wszystko dzięki udoskonalonej nawigacji po wyświetlaczu oraz intuicyjnemu interfejsowi użytkownika. Inne ważne aspekty to m.in. udoskonalone funkcje układu prowadzenia AutoTrac oraz funkcje dokumentowania i zmiennego dawkowania. Wyświetlacz umożliwia również zdalny dostęp, dzięki połączeniu z systemem JDLink.

Nowy Gator 865M

Gator – to pojazd, który został zaprojektowany z myślą o zróżnicowanym zapotrzebowaniu użytkowników. Dzięki dynamicznemu napędowi na cztery koła, niezależnemu zawieszeniu wszystkich kół, wysokiemu momentowi obrotowemu oraz blokadzie mechanizmu różnicowego, świetnie sprawdza się w ciężkich terenach oraz na różnych imprezach specjalnych. Podczas Agro Show, będzie można zobaczyć nowy model 865M, który został wyposażony w nową bardzo komfortową kabinę, dzięki temu sprawdzi się w jeszcze trudniejszych warunkach.

Opryskiwacz zaczepiany

Uwagę zwiedzających powinien zwrócić również opryskiwacz zaczepiany, w którym dostępny jest nowy automatyczny hybrydowy system kontroli położenia belki opryskowej. John Deere TerrainControl™ Pro lub John Deere TerrainCommand™ Pro. Hybrydowe systemy poziomowania wykorzystują nowy typ ultradźwiękowych czujników pozycji belki opryskowej. Nowe czujniki potrafią równocześnie kontrolować odległość belki od podłoża i jednocześnie od plonu. Jak to wszystko działa? O tym więcej na stoisku John Deere.

Nowa generacja „Gen 2” kombajnu W330

Na stoisku JD należy się spodziewać prezentacji drugiej generacji kombajnu W330. Najmniejszy kombajn z oferty John Deere wyposażono w nową kabinę, system automatycznej regulacji ACA (Active Combine Adjustment) oraz nowy wyświetlacz. Dzięki temu, z kabiny będzie można zmienić ustawienia klepiska, położenie sit oraz prędkość obrotową wialni pod konkretną uprawę, a także otrzymać listę ustawień, które ręcznie są regulowane pod zbiór rzepaku czy pszenicy.

W modelu 2. generacji W330 wprowadzony został nowy przenośnik pochyły, który ma zapewnić jeszcze wyższą wydajność, łatwość serwisowania oraz jeszcze lepsze kopiowanie gruntu. Zmiany wprowadzono również w zbiorniku ziarna, który został wyposażony w nowy mechanizm rozładunku o 36 proc. wyższej wydajności.

Źródlo: John Deere