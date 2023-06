Hedery do zadań specjalnych

W strukturze zasiewów w Polsce coraz większe znaczenie mają rośliny przemysłowe i bobowate. Prawdziwa rewolucja w zasiewach jednak dopiero przed nami, w związku z ekoschematami. Z tego też względu warto pokazać, że do innych zbieranych kultur dedykowane są różnego typy przyrządy żniwne, które posiada w ofercie m.in. firma Claas.

W strukturze zasiewów w Polsce wg GUS aż 68% zajmują zboża – to 7,5 mln ha. Rośliny przemysłowe to 1,3 mln ha (11,8%), a strączkowe na ziarno to zaledwie 364 tys. ha (3,3%).

Z roku na rok jednak rośnie areał zajmowany przez gatunki alternatywne do zbóż. Najlepszym tego przykładem jest słonecznik, który w 2022 r. według danych ARiMR rósł na ok. 64 tys. ha, podczas gdy jeszcze rok wcześniej jego powierzchnia była trzykrotnie mniejsza. Areał soi wynoszący w ub. roku 47,9 tys. ha podwoił się w Polsce na przestrzeni dwóch lat.

Wraz z wejściem w życie od stycznia br. nowego planu finansowego Wspólnej Polityki Rolnej UE, przez Komisję Europejską kładziony jest większy nacisk na kwestie środowiskowe i klimatyczne. Każdy kraj, w tym Polska, musiał opracować Plan Strategiczny, który łączy obecne wymogi zazielenienia i zasady wzajemnej zgodności, w skład której wchodzą normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (ang. GAEC) i podstawowe wymogi w zakresie zarządzania (ang. SMR).

Przyjrzymy się zatem co ta niemiecka firma oferuje w zakresie doboru odpowiednich przyrządów żniwnych, a jest tego całkiem sporo.

W przypadku soi, grochu czy soczewicy które mają strąki znajdujące się niemal bezpośrednio przy glebie przy ich zbiorze ważne jest, aby ciąć je jak najniżej.

Claas skonstruował do tego celu przyrząd Concio Flex z przenośnikiem taśmowym. Maszyna jest seryjnie wyposażona w hydropneumatyczne odciążenie Active Float. Rozwiązanie to umożliwia dopasowanie nacisku listwy nożowej na podłoże w zależności od warunków zbioru. Oczywiście, w pełni automatycznie – z poziomu kabiny podczas jazdy.

Innym rodzajem przyrządu do zbioru soi i grubonasiennych jest Maxflex. Praktycy cenią jej elastyczną listwę nożową: ugięcie kosy sięga aż 180 mm. Z kabiny można ustawiać tryb pracy z elastycznego na sztywny, co możliwe jest dzięki zastosowaniu rozwiązań elektro-hydraulicznych.

Jeśli chodzi o słonecznik to do tego celu firma dedykuje przystawki Sunspeed. Konstrukcja tej przystawki polega na znacznym odciążeniu młocarni i układu czyszczenia z części innych niż ziarno. Pozwala ona: ustawić zbiór tylko kwiatostanów czy dostosować prędkość i wysokość nagarniacza wygodnie z kabiny, synchronicznie do prędkości jazdy.

Alternatywą jest zbiór słonecznika przystawką do kukurydzy Corio, która występuje w wersjach 4-, 6- i 8-io rzędowej. Konieczne jest niewielkie przezbrojenie przystawki z kukurydzy na słonecznik. Corio ma kąt roboczy 17° ograniczający straty w zbieranym plonie, a do tego na czas transportu bardzo szybko i wygodnie się składa.

Bardziej rozbudowaną wersją tej przystawki jest Corio Conspeed, mająca stożkowe walce zrywające. Występuje w wersjach 6-, 8- i 12-o rzędowej.

Z kolei do pracy w rzepaku i gatunkach łatwo się osypujących: prosie, gryce itp. polecany jest przyrząd Vario. Ta maszyna pozwala na bardzo szybkie przezbrojenie z trybu standardowego zbożowego na np. rzepak, bo blachy do rzepaku są zintegrowane w stole przyrządu żniwnego. Dodatkowo montaż kosy do rzepaku odbywa się bez konieczności użycia narzędzi.

W Vario mechaniczne kosy do rzepaku są o 33% lżejsze i zapewniają siłę cięcia większą o 50%. Również w przypadku zamontowanych kos oddzielających do rzepaku dostępny jest taki sam zakres regulacji długości stołu. Po przezbrojeniu przyrząd żniwny ma nadal kompaktowe wymiary do transportu.

Vario oferuje bezstopniową drogę przesuwu 700 mm dla ściętej masy roślinnej. Napęd belki kosy odbywa się przez przekładnię planetarną i pracuje cicho. Przy przesuwaniu stołu przyrządu żniwnego teleskopowo przesuwa się także wałek przegubowy napędu. Dzięki temu można kontynuować pracę w każdej pozycji. Ślimak wciągający i napęd kosy są oddzielnie zabezpieczone sprzęgłami przeciążeniowymi.

Jeśli natomiast chodzi o przyrząd żniwny Cerio to jest on popularnym rozwiązaniem zamawianym przez klientów do zbioru zbóż. Jednak ze względu na możliwość ręcznej regulacji stołu przyrządu żniwnego w zakresie do 200 mm i większej średnicy ślimaka wciągającego 660 mm, można tym przyrządem kosić wiele gatunków niezbożowych, a zawiązujących nasiona.

Zróżnicowanie wielkości gospodarstw w Polsce, ukształtowanie terenu, wąska drogowa infrastruktura czy wielość działek do skoszenia powodują, że nie na wszystkie pola wjedzie się kombajnem z szerokim – dołączanym przyrządem żniwnym. Claas w swej ofercie ma zatem składane przyrządy żniwne C. Ich cechą wspólną są: szerokość transportowa 3 m, rezygnacja z wózka transportowego, mechaniczny napęd przyrządu roboczego, opcjonalne kopiowane terenu Auto Contur.

Kompaktowa konstrukcja uwzględnia dopuszczalną szerokość transportową, optymalną widoczność i doskonałą zwrotność nawet na ciasnej przestrzeni. Czynność składania lub rozkładania jest uruchamiana jednym przyciskiem z kabiny. Wystarczy ustawić rozdzielacz zewnętrzny w pozycji roboczej, podłączyć wał przegubowy i można zaczynać żniwa.

źródło: Claas