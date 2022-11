Frontem do klienta, czyli serwis Fendt i Valtry już na Pomorzu

Otwarcie nowego oddziału Agravis w Potęgowie na Pomorzu da rolnikom z tego regionu dostęp do pełnej oferty premium koncernu AGCO – czyli maszyn Fendt i Valtra – oraz do ich serwisu na miejscu. W Okmianach w Wielkopolsce z kolei lada dzień powstanie kolejny oddział, a wraz z nim również Centrum Maszyn Używanych i wynajem maszyn. Pełne dopasowanie oraz oferta skrojona idealnie na potrzeby rynku – Agravis, jak to mówią, stoi frontem do klienta.

Spółka Agravis Technik Polska (ATP) powstała w 2018 roku. Wtedy zaczynała w składzie trzyosobowym. Teraz pracuje tu ponad 70 osób. Po czterech latach działalności ma już cztery oddziały i spore plany na dalszy rozwój. I nie ma się co dziwić – firma wywodzi się z Agravis Raiffeisen AG w Niemczech, który ma spore doświadczenie i renomę u naszych zachodnich sąsiadów. Na tamtejszym rynku jest to lider w zaopatrywaniu rolników w towary i usługi niezbędne do prowadzenia działalności rolniczej.

Jörg Denekas, prezes Agravis Technik Polska, a wcześniej wieloletni pracownik niemieckiego Agravis, stanął przed wyzwaniem rozwoju tej firmy również na polskim rynku. Siedziba powstała w Pianowie (gm. Kościan). Rok temu otwarto drugi oddział – w Karlinie (woj. zachodniopomorskie), a w tym roku dwa kolejne: w Cekowie (woj. wielkopolskie) i w Potęgowie (woj. pomorskie). Oficjalne otwarcie tego ostatniego odbyło się w dniach 29-30 września.

Kolejne oddziały to efekt sukcesywnie realizowanego planu na rozwój firmy, ale też zapotrzebowania – z roku na rok klientów przybywało. Co prawda handlowcy w terenie działali, ale brak sieci serwisów szybko dał się firmie i rolnikom we znaki.

– Dojazdy serwisantów do odległych lokalizacji sprawiały, że nie mogli oni w tym czasie zająć się naprawą innych maszyn na miejscu. Na naprawę Klienci czasem musieli czekać nawet ponad 2 tygodnie. Tak było jeszcze 1-2 lata temu. Odkąd otworzyliśmy oddział w Karlinie, sytuacja zaczęła się stabilizować – dodaje Łukasz Jankowiak, kierownik serwisów Agravis Technik Polska.

Serwis Fendt i Valtra w końcu na Pomorzu

– Do tej pory północ Polski była trochę odcięta od dostępu do tych maszyn – nie było tu żadnego przedstawiciela Valtry ani Fendta. Był problem z naprawami, terminami. Musiałem do serwisu jechać 200 km. A jak się coś działo, to zanim mechanicy dojechali do nas do gospodarstwa, maszyna stała – wspomina Pan Staniszewski, rolnik z Główczyc (woj. pomorskie).

Aktualnie na serwis rolnicy już nie muszą czekać. Szczególnie, jeśli naprawa dotyczy mniej skomplikowanych usterek czy wymian. Co więcej, Agravis w tym roku wydłużył godziny otwarcia – serwis od września do czerwca pracuje w godzinach 7:00-17:00, a w okresie żniwnym lipiec-sierpień o godzinę dłużej: w godz. 7:00-18:00. Usterki można zgłaszać przez stronę internetową: https://agravis-technik.pl/serwis/#awaria

– Poza tymi godzinami prowadzone są też dyżury przez serwisantów. Na wypadek, gdyby u któregoś z klientów maszyna miała usterkę, którą można usunąć bez wizyty w serwisie, a z jej naprawą nie można było czekać do następnego dnia – dodaje Łukasz Jankowiak.

Otwarty niedawno oddział w Potęgowie zdecydowanie ułatwi życie posiadaczom Valtry i Fendta na Pomorzu. A innym – umożliwi dostęp do tych marek premium. Bo wbrew pozorom takich rolników jest tu sporo – posiadających wielkie gospodarstwa i potrzebujących potężnych maszyn o dużej mocy oraz urządzeń im towarzyszących. Potwierdza to fakt, że pierwsi klienci Agravis w Potęgowie już czekają na dostarczenie swoich nowych maszyn.

– Teraz kolejny ciągnik Valtry kupiliśmy, w końcu to jedyna słuszna marka – śmieje się Pan Staniszewski, jeden z pierwszych klientów nowo otwartego oddziału Agravis w Potęgowie. – To będzie nasza trzecia Valtra. Dwie mamy od dawna, sprawują się świetnie, jesteśmy z nich bardzo zadowoleni – dlatego zapadła decyzja o kolejnym ciągniku tej marki. Marki, która nas nigdy nie zawiodła. No i wreszcie będziemy mieć blisko do serwisu – podkreśla.

Duże gospodarstwa potrzebują oferty premium

I to właśnie gwarantuje im Agravis Technik Polska. – Wizerunek Agravisu budujemy wkoło marek AGCO, natomiast świetnym uzupełnieniem tego są nasi pozostali partnerzy tzn.: Väderstad, Lemken, Pichon, Maschio-Gaspardo, a z polskich producentów – Pronar. Oferujemy więc bardzo wydajne i wytrzymałe maszyny, odpowiednie do naszych ciągników – szczególnie tych powyżej 300 KM – zauważa Bartłomiej Smoliński, dyrektor handlowy Agravis Technik Polska.

Nie tylko mocne i wydajne, ale też niezawodne i najwyższej jakości. W końcu maszyny koncernu AGCO są aktualnie najbardziej prestiżowe na rynku. – Fendt i Valtra to najdroższe maszyny na rynku. Ja mam Fendta, który jest u nas już 7 lat i oprócz oleju, filtrów – podstawowego serwisu – nic nie było w nim robione. Z kolei jedna moja Valtra ma 14 tysięcy godzin przepracowane i też nie było z nią żadnych problemów. Dalej wszystko pracuje i funkcjonuje świetnie. No cóż, dobre maszyny kosztują, ale są precyzyjne i niezawodne – podkreśla Pan Staniszewski.

Warto przy tym pamiętać, że Fendt to nie tylko ciągniki, ale też kombajny, maszyny zielonkowe, ładowarki teleskopowe, prasy kostkujące i rolujące, sieczkarnie. ATP jest więc w stanie już teraz kompleksowo wyposażyć swoich klientów w sprzęt niezbędny do produkcji rolnej. Dodatkowo, oferta produktowa spółki wciąż będzie się rozwijała.

Jeszcze większe możliwości dla rolników

Teren działalności Agravis rozszerzy się wkrótce na Dolny Śląsk. Nowy oddział będzie w Okmianach koło Legnicy. – Cała załoga tamtejszego dilera przechodzi do ATP. To wieloletni i doświadczeni pracownicy – mówi Michał Głąb, dyrektor ds. finansów i rozwoju Agravis Technik Polska. – Dodatkowo, jeden z naszych partnerów – sub-dilerów (firma Mar-Mar) na północy Wielkopolski kończy swoją działalność, więc i tam bezpośrednio zaczniemy działać jeszcze na przełomie roku. Już kompletujemy zespół i rozpoczynamy kwestie związane z przygotowaniem budowy w Jastrowiu – gdzie w przyszłym roku powstanie nasz kolejny oddział. Do czasu otwarcia, obsługę serwisową będziemy realizować mobilnie, w tymczasowym warsztacie, lub jednym z naszych już istniejących oddziałów. Docelowo powstanie tam oddział w standardzie Agravisu – sprzedaż maszyn, serwis oraz sprzedaż części i akcesoriów. Nasz rozwój jest możliwy dzięki zaufaniu naszych Klientów – za co serdecznie dziękujemy. Jest rolnik, jest żywność! Cieszymy się, że poprzez naszą ofertę możemy aktywnie wspierać działalność gospodarstw w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego – co jest szczególnie ważne w obecnych czasach – dodaje.

We wspomnianym oddziale w Okmianach powstanie również Centrum Maszyn Używanych. Jego lokalizacja przy DK94 zdecydowanie sprzyja tej działalności. Niemiecki Agravis ma bogatą ofertę maszyn używanych, które teraz sporadycznie trafiają do Polski. Skoro więc zaraz za naszą zachodnią granicą jest taki potencjał, to dlaczego z niego nie skorzystać? Niedługo cała oferta będzie dostępna więc nie tylko on-line, ale też bezpośrednio w Polsce. Część maszyn będzie na miejscu, a inne będzie można wraz z polskim opiekunem wyszukać na stronie internetowej, po czym umówić się na ich obejrzenie w Niemczech i po podjęciu pozytywnej decyzji – przejść z polskim opiekunem przez procedurę ich zakupu i zorganizowania transportu.

W ślad za otwarciem Centrum Maszyn Używanych, pójdzie również wynajem maszyn. – Aktualnie obserwujemy bardzo duże zainteresowanie wynajmem maszyn – głównie na krótkie okresy czasu: na kilka dni, na tydzień. Dlatego rozbudowujemy i lada dzień uruchomimy platformę online z pełną ofertą w tym zakresie. Portfel maszyn używanych umożliwi również Klientom wynajem maszyny zastępczej na czas naprawy – kiedy prace w polu nie mogą zaczekać – co podniesie standard naszego Serwisu. Startujemy już w styczniu, na początek w Okmianach – podkreśla Jörg Denekas.

Tu pracownik ma dużo do powiedzenia

Agravis Technik Polska rozwijał się w stosunkowo trudnych czasach – niedługo po tym, jak zaczął swoją działalność, ogłoszono pandemię. – Mimo trudności związanych z pandemią, udało nam się zrekrutować pracowników. Co więcej, jesteśmy bardzo z nich zadowoleni, bo są to ludzie, którym chce się działać i rozwijać – co przy tak szerokiej ofercie i różnorodności produktowej – jest kluczowe – stwierdza Michał Głąb.

Zarząd firmy doskonale wie, że o takich pracowników warto dbać. Dlatego wspiera ich w rozwoju, ułatwia i na wszelkie sposoby usprawnia im pracę: zapewniając szkolenia, narzędzia i sprzęty, udogodnienia IT, odpowiednie zarządzanie procesami w firmie, a nawet wymianę pracowników serwisowych pomiędzy Polską i Niemcami. Tutaj to pracownik jest na pierwszym miejscu, nie zarząd.

– Można powiedzieć, że nasza firma jest zarządzana od dołu, nie od góry. Moja wizja zarządzania firmą zawsze była nastawiona na współpracę. U nas każdy może powiedzieć, jak możemy lepiej współpracować, przedstawiać swoje pomysły. Tak naprawdę, to my, jako Zarząd, jesteśmy usługodawcą dla naszych pracowników. Naszym zadaniem jest usprawniać procesy – sprawiać, aby naszym pracownikom coraz lepiej się u nas pracowało. W końcu to oni obsługują Klientów i zarabiają na działalność firmy. Każdy ma tu swoje zadania, my się w to nie mieszamy. Ja nie mogę mówić serwisantom, co i jak mają robić. Oni lepiej ode mnie wiedzą, jak naprawić maszynę. Każdy w naszej firmie i dla naszej firmy jest tak samo ważny – czy to praktykant, czy młody pracownik, specjalista czy dyrektor – dodaje Jörg Denekas.

Oddział w Potęgowie jest jeszcze na etapie kompletowania załogi. W zakładce „Kariera” na stronie internetowej www.agravis-technik.pl dostępne są aktualne oferty pracy. A nawet, jeśli nie ma tam oferty, która Cię interesuje, warto wysłać swoje zgłoszenie. – Jeśli będziemy poszukiwać w przyszłości pracownika, w pierwszej kolejności wybieramy osoby, które już wysłały nam wcześniej swoje kandydatury – zapewnia Michał Głąb.

Materiał Partnera AGRAVIS Technik Polska