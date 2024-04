Dopłaty dla pszczelarzy. Wciąż można składać wnioski

Do końca maja można składać wnioski o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. Kwota jaką można otrzymać to 50 zł do przezimowanej rodziny.

Środki pochodzą z pomocy de minimis i mogą je otrzymać pszczelarze prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół, wpisani do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii i mający nadany przez ARiMR numer w ewidencji producentów.

Nabór wniosków prowadzą biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; można je składać osobiście, przez pełnomocnika, przesyłką rejestrowaną nadaną w Poczcie Polskiej lub przez platformę ePUAP.

Zaplanowany w tym roku budżet to 80 mln zł.