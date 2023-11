Pieniądze dla pszczelarzy. Aż 7 naborów

Do 18 stycznia 2024 pszczelarze mogą starać się o dofinansowanie swojej działalności. Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, hodowcy pszczół, organizacje, ośrodki doradztwa rolniczego i instytucje badawcze mogą skorzystać z aż 7 naborów.

ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków na dofinansowania do działalności pszczelarskiej. Możliwe jest skorzystanie z aż siedmiu interwencji w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Trzy ze skierowanych do nich interwencji (I.6.2, I.6.3 i I.6.5) były realizowane w kwietniu tego roku, cztery (I.6.1, I.6.4, I.6.6 i I.6.7) są dostępne po raz pierwszy.

Wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej (I.6.1) to dofinansowanie skierowane do organizacji pszczelarskich oraz jednostek doradztwa rolniczego. Wsparcie obejmuje organizację szkoleń dotyczących m.in. prowadzenia gospodarki pasiecznej, chorób pszczół, pożytków i produktów pszczelich. Koszty kwalifikowalne zostały w tym przypadku szczegółowo określone, a refundacji podlegać może nawet 100 proc. poniesionych wydatków.

O pieniądze na Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych (I.6.2) mogą starać się indywidualni pszczelarze oraz w ich imieniu organizacje pszczelarskie. Wsparciem finansowym objęty jest zakup nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, np. miodarek, odstojników oraz uli lub ich elementów. Refundacja wynosi do 60% kosztów netto, maksymalna wysokość dofinansowania to 100 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli, a dofinansowanie na jednego hodowcę nie może przekroczyć 15 000 zł.

Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi (I.6.3) dotyczy jedynie organizacji pszczelarskich. Pieniądze są przeznaczone na zakup warrozobójczych produktów leczniczych – nie tylko weterynaryjnych, lecz także tych zawierających substancje czynne dopuszczone do stosowania w gospodarstwach ekologicznych. W tym przypadku zwrotowi podlega do 90 proc. kosztów netto zakupu lekarstw.

Indywidualni pszczelarze mogą natomiast wnioskować o dofinansowanie Ułatwienia prowadzenia gospodarki wędrownej (I.6.4). Działania wsparte tym dofinansowaniem muszą dotyczyć zakupu nowego sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki wędrownej, m.in. wag pasiecznych czy przyczep do przewozu uli. Inwestycje refundowane są do 60% kosztów netto, limit wsparcia ustala się na podstawie wielkości gospodarstwa pszczelarskiego: 150 zł na jeden posiadany pień pszczeli otrzyma hodowca, który ma ich od 25 do 149. Tych pszczelarzy, którzy mają co najmniej 150 pni, obowiązuje stawka w wysokości 200 zł. Jednak w sumie nie mogą oni otrzymać więcej niż 40 tys. zł.

Organizacje pszczelarskie mogą ubiegać się o dofinansowanie Pomocy na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół (I.6.5). Wsparciem objęty jest zakup: matek pszczelich z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry; odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pochodzącymi z linii hodowlanych; a także odkładów lub pakietów pszczelich od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy. Jeśli chodzi o tę interwencję, refundacji podlega do 70% kosztów netto, a maksymalna kwota pomocy to 10 000 zł.

Wsparcie naukowo-badawcze (I.6.6) dotyczy jednostek naukowo-badawczych zajmujących się tematyką pszczelarską. Dofinansowanie obejmuje prace poświęcone zdrowiu pszczół, jakości produktów pszczelich i innowacjom w gospodarce pasiecznej. Pomoc jest udzielana do wysokości limitu, który nie może przekroczyć 80 000 zł dla pojedynczego beneficjenta w danym roku pszczelarskim i jest przyznawana w formie refundacji do 100 proc. kosztów netto.

Beneficjentami interwencji “Wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych (I.6.7) mogą być wyłącznie indywidualni pszczelarze, a wsparcie przeznaczone jest na zakup analiz fizyko-chemicznych miodu lub analizy pyłkowej miodu. Jeśli chodzi o liczby i kwoty, to refundacji podlega do 90 proc. kosztów, a limit to 10 tys. zł.

Na każdą interwencję wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

źródło: ARiMR