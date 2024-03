Dobre wieści dla cen rzepaku. UE przygotowuje cła na rosyjskie i białoruskie zboża

Wczorajsza sesja na paryskim Matifie zakończyła się zwyżkowo dla zbóż i rzepaku. Szczególnie dużo zyskał ten ostatni, bo 7 EUR/t, osiągając 443,25 EUR/t. Biorąc pod uwagę 8 kolejnych dni handlowych, rzepak zyskał już 20 EUR/t, a to nie koniec dobrych wiadomości.

Przyjrzyjmy się zatem dokładniej temu, co dzieje się na rynku rzepaku. W zeszłym tygodniu ponownie otrzymywał on wsparcie z rynku oleju palmowego, którego produkcja ma w tym sezonie zmaleć. Wzrost cen tegoż oleju to wzrost cen innych olejów; w okresie od 26 lutego do 14 marca olej rzepakowy zdrożał w Rotterdamie o 60 euro do 900 euro/t.

To nie wszystko, bowiem rosną obawy dotyczące zbiorów rzepaku w Europie. Na pewno będzie ona niższe r/r. Ile? Trudno precyzyjnie przewidzieć, jednak Strategy Grains szacuje spadek na 7% do 18,4 mln ton, zaś areał uprawy rzepaku w Wielkiej Brytanii ma spaść aż o 28% do 280 tys. ha. Powierzchnia zasiewów w Kanadzie szacowana jest na 21,4 mln ha, o 3,1% mniej r/r, a większe zbiory są zapowiadane jedynie w Australii; tamtejszy resort rolnictwa szacuje je na 6,1 mln ton, 0,4 mln więcej r/r.

Pewnym obciążeniem dla rynku rzepaku może być rynek soi; USDA szacuje brazylijską produkcję na 155 mln ton. Mniejsze szacunki podaje brazylijski resort rolnictwa – 146,9 mln ton. A skoro przy soi jesteśmy, mamy tu pewien “smaczek”. – Istnieją niespójności w danych liczbowych dotyczących chińskiego importu soi. Istnieje podejrzenie, że chińskie organy celne celowo publikują mniejsze ilości, aby wywrzeć presję na ceny. W związku z tym USDA ma zmienić metodologię rejestrowania chińskiego importu. Zamiast polegać na danych liczbowych z Chin, należy teraz ocenić dane dotyczące wywozu krajów będących dostawcami i na ich podstawie obliczyć wielkość chińskiego importu – podaje serwis Kaack.

W serwisie czytamy również, że perspektywy cenowe dla rzepaku “nie są złe”; należy w najbliższym czasie śledzić rozwój sytuacji w Europie i w Kanadzie, a także w USA, gdzie niebawem zostaną opublikowane wyniki ankiety dotyczącej powierzchni zasiewów soi.

Cena pszenicy wzrosła wczoraj na Matifie o 2,25 EUR/t do 197,25 EUR/t, zaś na CBoT o 14,25 ct do 542,75 ct/bu (183 EUR/t) przede wszystkim ze względu na rosnące ceny w Rosji oraz ostatnie ataki dronów na porty czarnomorskie. UE przygotowuje się na wprowadzenie ceł na import zboża z Rosji i Białorusi, o czym poinformował Financial Times. W przypadku zbóż ma to być 95 EUR/t, a w przypadku oleistych i olejów 50% ich wartości.

Kukurydza zdrożała wczoraj o 1,75 EUR do 183,50 EUR/t. To najwyższy poziom od 6 tygodni.