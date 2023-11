Dalsze spadki cen krów: Ceny bydła mięsnego 16.11.2023

Końcówka bieżącego tygodnia przynosi dalsze spadki cen zwłaszcza w kategorii krów, co związane jest z redukcją stad mlecznych i większą ilością krów trafiających do uboju.

Patrząc rok do roku to ceny bydła kształtują się na nieco niższych, choć i tak historycznie wysokich poziomach. Nie jest to jednak zbyt duże pocieszenie dla rolników, którzy liczyli na przedświąteczne ożywienie i podwyżki cen.

Dodatkowo wg. danych Ministerstwa Rolnictwa spada liczba ubojów, gdyż od stycznia do sierpnia 2023 r. wolumen ubojów utrzymywał niższą dynamikę niż przed rokiem. Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa od stycznia do sierpnia 2023 r. włącznie wartość ta wyniosła nieco ponad 1,1 mln sztuk. Jest to zatem spadek o ponad 5 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Ceny na dzień 16.11.23 na podstawie ankiety telefonicznej:

W przypadku skupu w wadze żywej obowiązują następujące ceny:

– byki 8,7 – 13,8 zł netto/kg

– jałówki 5,5-12,9 zł netto/kg

– krowy 4,2 – 10 zł netto/kg

Za wagę bitą ciepłą WBC skupujący oferują następujące stawki

– byki 18,1 – 21 zł netto/kg

– jałówki 16,8 – 22,2 zł netto/kg

– krowy 13- 18,2 zł netto/ kg

Górne widełki cenowe obowiązują przy dostawach powyżej 5 sztuk i dotyczą bydła ras typowo mięsnych.