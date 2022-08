Czyżby czekała nas wyraźna poprawa na rynku wieprzowiny?

Jak informuje POLPIG, z rynku dochodzą coraz poważniejsze sygnały dotyczące rynku wieprzowiny w II połowie bieżącego roku. Stabilna konsumpcja, spadek cen pasz i wreszcie zmniejszona podaż związana ze spadkiem pogłowia trzody chlewnej mają powodować poprawę sytuacji rynkowej.

– Z powodu upałów coraz mniej tuczników trafia do rzeźni. W Hiszpanii waga rzeźna spadła o 2,5 kg w stosunku do roku ubiegłego, a cena skupu wzrosła o kolejny 1 eurocent. Podobnie Francja podniosła ceny skupu o 1 eurocent. Dania zwiększa wysyłki wieprzowiny do Azji, co tłumaczy wzrost ceny o 3 eurocenty – informuje POLPIG.

Z kolei na małej giełdzie w Niemczech cena żywca wieprzowego skoczyła o 5 eurocentów. Notowania VEZG 3 sierpnia nadal wynosiły 1,85 euro/kg (wbc), jednak dominują optymistyczne nastroje co do dalszego kształtowania się cen.

– Na rynku krajowym zauważalne jest większe zainteresowanie żywcem wieprzowym. Ceny skupu rosną pełzająco z każdym tygodniem. Średnia krajowa w klasie E przekroczyła poziom 9 zł/kg – donosi POLPIG.