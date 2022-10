W trzy lata Polska straciła połowę stad świń

Liczba stad zmniejszyła się o kolejne 4% w stosunku do lipca 2022 r. Dynamika spadku pogłowia przyśpieszyła z 0,6% do 2,99%, a średnia wielkość stada wzrosła do 159 świń.

Liczba zarejestrowanych stad trzody chlewnej w Polsce wynosi 59,2 tys. – wynika z danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) z 10 października 2022 r. Oznacza to aż 2 347 (3,81%) mniej stad niż 3 miesiące temu. W trzecim kwartale dziennie ubywało 24 stad.

Obecnie jest w Polsce o połowę mniej hodowli trzody niż było ich niespełna 3 lata temu. Ich liczba nieprzerwanie spada z powodu nieopłacalności produkcji i Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). W czerwcu Główny Inspektorat Weterynarii wyznaczył pierwsze w tym roku ogniska ASF. Do 24 października było ich czternaście.

Dynamika spadku pogłowia przyśpiesza

Według danych ARiMR, pogłowie trzody chlewnej w Polsce wyniosło na początku października br. 9,43 mln sztuk, w porównaniu do 10,14 mln z początku roku. W pierwszym kwartale liczba świń zmniejszyła się o 3,5%, drugi kwartał przyniósł wyhamowanie dynamiki spadku do 0,6%, a trzeci ponowne przyśpieszenie – do 2,99%. Tylko w ostatnim kwartale ubyło w Polsce 291 tysięcy świń, podczas gdy od początku roku 707 tys.

Spadki w liczbie pogłowia w ostatnich 3 miesiącach odnotowało 15 z 16 województw. Największe redukcje dotyczą kujawsko-pomorskiego (-7,32%), podkarpackiego (-6,97%) i świętokrzyskiego (6,91%). Minimalny przyrost pogłowia, o 155 sztuk, odnotowano jedynie w łódzkim. W większości województwa położonych w przygranicznym pasie południowo-zachodniej Polski liczba świń jest śladowa.

Pogłowie trzody chlewnej w Polsce (Dane: 10.10.2022, źródło: ARiMR, obliczenia własne Gobarto) w sztukach w sztukach w proc. 05.07.2022 10.10.2022 zmiana od 05.07.2021 do 10.10.2022 Udział procentowy województwa dolnośląskie 163 559 152 104 -11 455 -7,00% 2% kujawsko-pomorskie 1 042 994 966 612 -76382 -7,32% 10% lubelskie 411 702 410 851 -851 -0,21% 4% lubuskie 165 649 159 314 -6335 -3,82% 2% łódzkie 1 013 505 1 013 660 +155 0,02% 11% małopolskie 123 334 117 128 -6206 -5,03% 1% mazowieckie 1 381 089 1 341 423 -39666 -2,87% 14% opolskie 406 483 397 206 -9277 -2,28% 4% podkarpackie 112 687 104 834 -7853 -6,97% 1% podlaskie 356 871 351 220 -5651 -1,58% 4% pomorskie 653 701 618 334 -35367 -5,41% 7% śląskie 229 540 223 608 -5932 -2,58% 2% świętokrzyskie 205 996 191 756 -14240 -6,91% 1% warmińsko-mazurskie 603 796 595 898 -7898 -1,31% 6% wielkopolskie 2 420 676 2 368 712 -51964 -2,15% 25% zachodniopomorskie 433 885 421 929 -11956 -2,76% 4% OGÓŁEM 9 725 467 9 434 589 -290 878 -2,99% 100%

Ubywa najmniejszych stad

Blisko 1/5 stad w Polsce to najmniejsze hodowle posiadające do 5 sztuk świń. W porównaniu do drugiego kwartału ubyło ich o ponad 11%. Uwagę zwracają delikatne wzrosty w stadach liczących między 21 a 50 świń oraz spadki w hodowlach większych niż 51 świń. Hodowle powyżej 100 świń, odpowiadają jednak nieprzerwanie za blisko 90% pogłowia w kraju.

W przeciągu kwartału statystyczne stado powiększyło się o 1 świnię (a o 14 od początku roku) i obecnie liczy 159 osobników. Od 2020 roku wielkość stada w Polsce wzrosła o 46%.

Źródło: Gobarto