Czy wyższe ceny nadejdą w styczniu lub w lutym? Skupujący sceptyczni: Ceny zbóż 08.12.2023

Kończy się tydzień, do świąt już coraz bliżej, a w cennikach skupowych zastój. Ceny pozostają na poziomach właściwie niezmienionych, ponieważ ciężko nazwać zmiany o 10 zł na tonie w górę lub w dół jakimś większym ruchem.

W obecnym momencie do skupów cały czas trafia bardzo mało zbóż, gdyż rolnicy cały czas wstrzymują się ze sprzedażą licząc na wyższe ceny których na razie nie widać. Poza zbożami jakościowymi nie ma ponadto większej presji na zakupy, ponieważ zakłady przetwórcze są dobrze zaopatrzone w surowiec i ewentualnie kupują tylko na bieżącą produkcję na lokalnych rynkach.

Jednakże jak twierdzą skupujący, z którymi rozmawialiśmy taka sytuacja, tzn. mocno uszczuplona podaż ze strony rolników może doprowadzić w styczniu lub w lutym, czyli na przednówku, kiedy to spora grupa rolników może zdecydować się na sprzedaż, do zwiększonej ilości ziarna w skupach, a to raczej nie będzie prowadzić do podwyżek.

Wszystko to sprawia, że obecnie za pszenicę o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać maksymalnie 1090 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są dużo niższe i zaczynają się od cen na poziomie nawet 750 zł/t i tutaj nie widać większych ruchów cenowych. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej która również nie uległa istotnym zmianom i obecnie skupujący oferują ceny na poziomie od 650 do 830 zł za tonę.

Wielkich zmian nie widać także w przypadku jęczmienia i obecnie za jęczmień paszowy stawki rozpoczynają się od 590 zł/t., a maksymalną ceną jest natomiast obecnie 780 zł. Jak zawsze lepsze stawki obowiązują w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego, który wyceniany jest obecnie od 600 zł/t do nawet 840 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 550 do maksymalnie jest to 740 zł/t.

W miejscu utknęły także wyceny żyta i to zarówno paszowego jak i konsumpcyjnego. Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się dalej w przedziale 510-650 zł/t , a paszowe jest wyceniane od 500 do 600 zł/t. Chęci do zmian nie wykazują również ceny rzepaku, którego minimalna cena znajduje się na poziomie 1600 zł/t, a maksymalnie można za niego otrzymać 1850 zł/t.

Także w przypadku suchej kukurydzy nie odnotowaliśmy zmian w cennikach w bieżącym tygodniu i obecnie maksymalną ceną za suchą kukurydzę jest 740 zł/t, a ceny minimalne wynoszą 620 zł/t.