Czy rolnik może legalnie uprawiać konopie?

W dniu 07.05.2022 przestał w Polsce obowiązywać przepis o rejonizacji upraw konopi. Tym samym możliwe stało się uprawianie nasion marihuany.

Oznacza to w praktyce, że od 7 maja to rolnik decyduje czy chce uprawiać konopie siewne na własne potrzeby czy sprzedaż.

Jakie warunki należy spełniać aby uprawiać konopie?

Aby jednak legalnie uprawiać nasiona marihuany, musisz wypełnić odpowiedni wniosek. Konieczne będzie posiadanie lub założenie „Profilu Zaufanego”. Możemy to zrobić praktycznie w każdym banku. Kolejnym krokiem jest wypełnienie wniosku o wpis jako producenta do rejestru konopi włóknistych. Konieczne jest też posiadanie certyfikowanych materiałów siewnych. Na każdy materiał należy mieć fakturę lub inny dowód zakupu. Trzeba też potwierdzić uiszczenie opłaty skarbowej.

Uprawa konopi przez rolników – czy jest legalna?

Kiedy wypełnimy już wszystkie formalności, to dana osoba zostaje wpisana do rejestru konopi włóknistych. Otrzymuje też specjalne zaświadczenie. Wszystkie formalności można załatwić za pośrednictwem Internetu, ale też w sposób tradycyjny – osobiście lub poprzez pocztę. Należy też złożyć oświadczenie, że nasiona marihuany kupujemy i uprawiamy na potrzeby własne lub do celów przemysłowych.

Co powinni wiedzieć rolnicy o uprawie konopi?

Uprawa konopi może być dochodowym biznesem ze względu na wiele zastosowań tej rośliny. W każdym przypadku pożądane jest uzyskanie odpowiednich informacji o obowiązujących przepisach w celu uniknięcia łamania prawa.

Konopie to roślina zielna o rocznym cyklu, która może łatwo rozwijać się w różnych warunkach klimatycznych. Jest to niezwykle wszechstronny gatunek botaniczny, który można wykorzystać w różnych sektorach. Przy starannej wstępnej ocenie może się to okazać dochodowym biznesem rolniczym. Uprawa konopi jest na poziomie przemysłowym, z zastrzeżeniem stosowania kwiatostanów o niskiej zawartości THC. Produkty tego zakładu mogą być wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu: od tekstylnego po spożywczy czy kosmetyczny.

Obecne przepisy wymagają, aby roślina była uprawiana z kwiatami zawierającymi obniżone stężenie THC, kannabinoidu odpowiedzialnego za psychoaktywne działanie substancji. Musisz też wybrać odmianę konopi zarejestrowaną w Europejskim Katalogu Nasion. Do zakupionych nasion należy dołączyć fakturę oraz przywieszkę potwierdzającą ich certyfikację. Obecnie przedsiębiorcy rolni mogą kontynuować swoją działalność bez uciekania się do specjalnych zezwoleń. Muszą jednak przechowywać znaczniki nasion i faktury przez co najmniej 12 miesięcy.

Ogólnie rzecz biorąc, roślina ta do wzrostu wymaga głębokiej i dobrze wentylowanej gleby bogatej w materię organiczną. Należy unikać zastoju wody w ziemi. Dodatkowo jego głębokość gwarantuje możliwość rozwoju roślin za pomocą korzenia palowego.

Jeśli zdecydujesz się uprawiać na zewnątrz, lepiej wybrać odmiany roślin, które szybciej się rozwijają. Odmiany automatycznie kwitnące mogą być dobrym wyborem dla tych, którzy chcą uprawiać roślinę na zewnątrz. Jednak lepiej unikać odmian silnie pachnących, gdy uprawia się je na wolnym powietrzu, na niezbyt odizolowanym obszarze. Konieczna jest również ocena ważnych czynników środowiskowych, takich jak bezpośrednie nasłonecznienie w ciągu dnia, ochrona przed warunkami atmosferycznymi oraz stopień wilgotności powietrza. Najlepszy czas na wysiew to od marca do kwietnia, aby sadzonki były ciepłe i wystawione na co najmniej 12 godzin słońca dziennie.

Uprawa konopi w pomieszczeniach wymaga ostrożności, zwłaszcza w odniesieniu do ekspozycji. Problem bezpośredniego światła można rozwiązać za pomocą specjalnych lamp, które również gwarantują odpowiednią temperaturę do wzrostu sadzonek. Można je nawet uprawiać w ogrodzie lub na tarasie. Wystarczy wybrać odpowiednie miejsce, dobrze oświetlone słońcem, ale osłonięte przed deszczem i wiatrem oraz o odpowiedniej wielkości, aby roślina mogła rosnąć. Zdobądź też dobrej jakości glebę i znajdź odpowiednią doniczkę lub pojemnik do uprawy konopi.

Dla przedsiębiorców rolnych uprawa lekkiej marihuany może być dochodowym biznesem. Oceniając wygodę tej działalności rolniczej, oczywiście konieczne jest zachowanie równowagi między kosztami a dochodami. Ponadto różnice w plonie w zależności od odmiany wybranej rośliny, warunków pogodowych i doświadczenia rolnika również będą różne.

Czy to dobra forma zarobkowa?

Obecnie cena za jeden kilogram nasion to około 12 – 13 złotych. W przypadku oleju konopnego wytłaczanego na zimno za 100 ml możemy uzyskać cenę 28 złotych. Droższe są nasiona przetworzone.

Materiał Partnera