Czy można jeszcze kupić nowy polski ciągnik?

Odpowiedź na zawarte w tytule pytanie może po upadku Ursusa wydawać się dość oczywista. W rzeczywistości jednak taka nie jest, ponieważ jeśli bliżej przyjrzymy się, jak wygląda rynek, znajdziemy przykłady takich maszyn, które powstają w naszym kraju.

Nieodłącznym skojarzeniem jeśli myślimy o polskim ciągniku rolniczym jest zawsze Ursus. Niestety ten etap historii jest już za nami i wraz z końcem 2022 roku, kiedy to w lubelskiej fabryce powstały ostatnie egzemplarze ciągników brandowanych logo Ursusa, historia tej polskiej marki dobiegła końca. Co prawda na rynku dostępne są jeszcze nieliczne traktory z logiem Ursusa, ale nie mają one nic wspólnego z Polską. Są to maszyny dystrybuowane przez spółkę Ursus Dystrybucja i są to tak naprawdę koreańskie ciągniki Branson z naklejonym znaczkiem kultowej polskiej marki.

Jednakże w Polsce ostały się jeszcze dwie firmy, które ciągniki produkują. Nie robią tego oczywiście tak jak robił to warszawski Ursus, który wytwarzał sam wszystkie komponenty potrzebne do budowy, tylko składają maszyny z gotowych podzespołów.

Pierwszą z tych marek jest Farmtrac Tractors Europe, która w Mrągowie w województwie warmińsko-mazurskim buduje ponad 20 typów traktorów o mocach od 50 do 122 KM. Historia tej marki zaczęła się w roku 2000, kiedy to w budynkach byłego Państwowego Ośrodka Maszynowego w Mrągowie zaczęły powstawać pierwsze traktory. Udział tych maszyn w rynku nie jest może zbyt wielki, ale przez lata wypracowały sobie one całkiem dobrą opinię i cieszą się uznaniem. Ciągniki te nie są bardzo mocno zaawansowane technicznie, są raczej proste w budowie, ale też raczej trwałe, a to budzi uznanie u wielu polskich i nie tylko rolników, gdyż firma eksportuje swoje wyroby również do krajów europejskich jak i do Afryki.

Dużo krótszą historię ma w tym zestawieniu firma Krawiec Traktor s.c. produkująca ciągniki Kraft, która powstała w 2016 roku na bazie dotychczas istniejących firm tj. „Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych Krzysztof Krawiec” oraz „Krawet – Rol”. Firmy te miały 20 lat doświadczenia w naprawie silników diesla, regeneracji pomp wtryskowych, regeneracji głowic silników wysokoprężnych oraz remontach poszczególnych układów napędowych ciągników rolniczych, czy też remontach kapitalnych. Wykorzystując posiadane doświadczenie załogi oraz źródła zaopatrzenia w wysokiej jakości części zamienne, właściciel podjął decyzję o utworzeniu firmy „Krawiec Traktor s. c.”, która specjalizuje się wyłącznie w produkcji ciągników rolniczych. Specjalnie na potrzeby produkcji wybudowano i wyposażono w specjalistyczny sprzęt trzy nowe hale produkcyjne w miejscowości Czarnolas koło Zwolenia w województwie mazowieckim. W ofercie firmy znajdziemy 3 rodzaje ciągników budowanych na silnikach Perkins o mocy 50 KM, z których jeden jest przeznaczony do sadów, a dwa to modele typowo rolnicze. Wszystkie wyposażone są w napędy 4×4 i komfortowe kabiny, a dzięki prostocie budowy maszyny są bardzo tanie w eksploatacji.

W ramach tego zestawienia nie sposób nie wspomnieć jeszcze o firmie Crystal Tractor z Sieradza, która jeszcze do niedawna produkowała ciągniki rolnicze o mocach od 140 do 285 KM. Niestety obecnie jak udało nam się dowiedzieć, ze względu na to, że silniki wykorzystywane w tych ciągnikach spełniają tylko normę Stage 3B, firma zaprzestała wytwarzania ciągników pod marką własną i obecnie skupia się głównie na przystosowywaniu ciągników rolniczych do funkcji kolejowo- drogowych i zabudowach do prac leśnych.

Jak więc widać, z polskiego przemysłu ciągnikowego nie zostało zbyt dużo i raczej nie ma szans na to, aby którakolwiek z wyżej wymienionych firm zbliżyła się wielkością produkcji do warszawskiego Ursusa z lat świetności. Niemniej jednak zmienił się rynek i takie wartości są zwyczajnie w dzisiejszych czasach nie do osiągnięcia, ale z drugiej strony nie możemy powiedzieć, że w naszym kraju nie powstają żadne ciągniki rolnicze…