Covid- 19 powodem niskich cen ziemniaków skrobiowych

Producenci ziemniaków narzekają na niskie ceny proponowane im przez zakłady produkujące skrobie ziemniaczaną. W bieżącym sezonie są one o około 10 proc. niższe niż w sezonie 2019/2020. Jednocześnie ceny ziemniaków jadalnych w hurcie są znacząco wyższe od cen ziemniaków skrobiowych (ok. 0,60 zł/kg), co dodatkowo może powodować niezadowolenie ich producentów.

Według resortu rolnictwa jednym z powodów niskich cen ziemniaków skrobiowych w bieżącym sezonie jest wybuch pandemii COVID-19. Zakłady przemysłu skrobiowego w Polsce mają jeszcze zapasy niesprzedanego towaru wyprodukowanego w ubiegłym sezonie. Podobna sytuacja ma miejsce w całej Europie.

– Ponadto w bieżącym sezonie, ze względu na dużą ilość opadów, ziemniaki szybko się psują i nie mogą być dłużej przechowywane, stąd duża ich podaż do przetwórstwa. Sytuacja ta powoduje, że zakłady skrobiowe posiadają dużo towaru i nie muszą zachęcać rolników do dostarczania im ziemniaków – informuje Ryszard Bartosik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi .

Jak zapewnia wiceminister Bartosik MRiRW na bieżąco monitoruje rynek ziemniaków w kraju. W przypadku ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowej na tym rynku będzie podejmować odpowiednie działania.