Corteva zwiększyła sprzedaż i prognozę sprzedaży

Corteva przedstawiła wyniki sprzedaży za drugi kwartał i pierwszą połowę bieżącego roku. Zwiększenie wolumenu sprzedaży, wzrost cen i dalsza sprzedaż nowych produktów świadczą o dobrych wynikach w skali świata.

Sprzedaż netto w pierwszej połowie 2021 wzrosła o 7 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Sprzedaż organiczna w tym okresie wzrosła o 6 proc. Sprzedaż organiczna wzrosła we wszystkich regionach, z dwucyfrowymi wzrostami w Ameryce Łacińskiej.

Sprzedaż netto środków ochrony roślin wzrosła o 12 proc. Sprzedaż organiczna wzrosła o 10 proc. w pierwszej połowie roku. Sprzedaż nowych produktów wzrosła o 260 mln USD w porównaniu do pierwszej połowy 2020 r. Sprzedaż netto nasion wzrosła o 5 proc. Sprzedaż organiczna wzrosła o 4 proc. w porównaniu do tego samego okresu w zeszłym roku.

– Wyniki pierwszej połowy roku świadczą o rosnącym zainteresowaniu naszymi innowacyjnymi produktami na rynkach światowych, o naszej zdolności ustalania odpowiedniego wyceniania jakości, jaką oferujemy, o naszym efektywnym zarządzaniu i o naszej skuteczności w działaniu w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. W pierwszej połowie roku osiągnęliśmy wzrosty w sprzedaży organicznej oraz dwucyfrowe wzrosty wyniku operacyjnego EBITDA zarówno w segmencie nasion, jak i środków ochrony roślin. Osiągnęliśmy zwrot w wysokości około 750 mln USD w pierwszej połowie roku z tytułu wykupu akacji i dywidend – wskazał Jim Collins, dyrektor generalny Corteva.

Spółka podniosła wcześniej podane prognozy sprzedaży netto na cały rok 2021 i obecnie prognozuje wypracowanie sprzedaży netto w przedziale między 15,2 a 15,4 miliardów USD, co oznacza oczekiwany wzrost sprzedaży netto o 8 proc. w ciągu roku. Oczekuje się, że wynik operacyjny EBITDA wyniesie od 2,5 mld do 2,6 mld USD, a operacyjny zysk na akcję od 2 do 2,10 USD za akcję.

– Koncentrujemy się na generowaniu wartości dla akcjonariuszy, zwiększając kwartalne dywidendy i rozpoczynając nowy program wykupu akcji o łącznej wartości 1,5 mld USD. Jako globalne przedsiębiorstwo, skupiamy się na wyznaczonych wspólnych celach i pełnym wykorzystywaniu stworzonych okazji. Podnieśliśmy przewidywane wyniki na cały rok. Skupiamy się na generowaniu wzrostu przychodów i zwiększaniu wydajności oraz wzroście marż. Widzimy 2021 rok jako ważny moment rozwoju Cortevy – podsumował dyrektor Collins.