Projekt Lokalna Półka przyjęty przez rząd

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczący projektu „Lokalna półka”.

Poinformowali o tym premier Mateusz Morawiecki oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Anna Gembicka podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

“Lokalna Półka” to jeden z punktów programu wyborczego PiS. Premier Morawiecki podkreślił, że przyjęcie tego projektu dziś to dowód na to, że rząd pracuje normalnie.

Projekt zobowiązuje jednostki handlu detalicznego lub hurtowego o pow. sprzedaży pow. 250 m2 do sprzedaży takich produktów lokalnych, jak: owoce i warzywa, mięso i produkty mięsne, mleko i produkty mleczne oraz pieczywo w ilości nie mniejszej niż 2/3 danej kategorii produktu rolno-spożywczego w danym roku:

– w pierwszej kolejności w ramach powiatu i powiatów przyległych;

– w drugiej kolejności w ramach województwa i województw do niego przyległych;

– w trzeciej kolejności w ramach województw przyległych do województw przyległych.

Sprzedawcy ci będą mieli także obowiązek kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie produktów lokalnych co najmniej raz w roku, przez co najmniej dwa następujące po sobie tygodnie. Będą też zobowiązani do umieszczania na produktach lokalnych grafiki przedstawiającej flagę Rzeczpospolitej Polskiej.

Minister Gembicka poinformowała także, że w resorcie rolnictwa kontynuowane są prace dotyczące spółdzielczości i odbudowy lokalnych rynków.

– W najbliższy poniedziałek spotkam się z przedstawicielami rolników, aby omówić propozycje rozwiązań systemowych – poinformowała minister, zauważając, że proponowane rozwiązania będą wymagały porozumienia ponadpartyjnego, na co ma nadzieję zważywszy na fakt, że chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe Polski.