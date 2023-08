Co dalej z cenami pszenicy konsumpcyjnej? Scenariusz znacznego wzrostu coraz bardziej prawdopodobny

Czy ceny pszenicy mogą jeszcze sięgnąć 300 euro za tonę? Chociaż z pewnością najwyższe ceny są już dawno za nami, to zdaniem Steffena Bacha z serwisu giełdowego Kaack osiągnięcie wspomnianej ceny jest możliwe.

Autor w swojej analizie wskazuje na kilka czynników, które mogą spowodować wzrost cen pszenicy konsumpcyjnej. W pierwszej kolejności przywołuje sytuację w Indiach. Chociaż tamtejszy rząd wskazuje na rekordowe zbiory na poziomie 113 ton, to handlowcy raczej są zgodni, że ze względu na falę wiosennych upałów zbiory mogą być najniższe od 4 lat i oscylować wokół 100 mln ton. Warto zaznaczyć, że potrzeby konsumpcyjne tego kraju wynoszą ok. 108 mln ton. Wymowne są także działania indyjskiego rządu, który rozważa zniesienie cen importowych na pszenicę, a także wprowadził zakaz eksportu niemal wszystkich rodzajów ryżu, przy czym Indie są największym światowym eksporterem tego zboża. Już teraz Hindusi noszą się z zamiarem zakupu ok. 9 mln ton pszenicy od Rosji wobec zapasów najniższych od 15 lat.

Kolejny argument znów pochodzi z Azji, konkretnie z Chin, gdzie deszcz stworzył konieczność przeznaczenia dużej ilości pszenicy pierwotnie konsumpcyjnej na pasze; to stworzy konieczność importu znacznej ilości ziarna dobrej jakości. W Europie sytuacja ze zbiorami wygląda podobnie; niesprzyjająca pogoda podczas żniw psuje jakość ziarna; np. Rada Zbożowa Ukrainy szacuje, że pszenica pastewna może stanowić nawet 70% zbiorów wobec 40% w zeszłym sezonie.

– Dopiero okaże się, jak poważna jest utrata jakości w UE i w basenie Morza Czarnego. Jednak już teraz wydaje się bardzo prawdopodobne, że dobra pszenica wypiekowa o wysokiej zawartości białka będzie deficytowa i droga – wskazuje Steffen Bach.

Problemy z ilością produkcji mogą wystąpić w Australii ze względu na suszę związaną z El Niño, choć jak na razie prognoza USDA dla tego kraju opiewa na 29 mln ton. Pod dużym znakiem zapytania staje także odrodzenie produkcji w Argentynie po zeszłorocznej tragicznej wręcz suszy.

W konkluzji Steffen Bach wskazuje, że światowe zbiory pszenicy konsumpcyjnej mogą być niższe nawet o 20 mln ton, a cena na poziomie 300 EUR/t może znów zagościć na paryskim Matifie. Jego zdaniem zwiększy się za to różnica cenowa pomiędzy pszenicą konsumpcyjną a paszową; siłą rzeczy tej drugiej będzie więcej, a ponadto będzie musiała konkurować z kukurydzą z Brazylii, której zbiory będą w tym sezonie bardzo obfite. Niepokoje w regionie Morza Czarnego mogą spowodować, że ceny dobrej jakościowo pszenicy mogą wzrosnąć jeszcze bardziej.