Ceny niskie, a sprzedać trudno. Ceny zbóż 16.12.2022

Co prawda na koniec tygodnia dynamika spadku cen osłabła, jednak nie zmienia to faktu, że ceny są na bardzo niskich poziomach, a dodatkowo zainteresowanie ze strony kupujących jest niskie.

Oczywiście tak niskie ceny to wypadkowa tego co dzieje się na rynkach światowych, gdzie w czwartek ceny pszenicy spadły znacznie poniżej poziomu 300 euro na europejskim rynku kontraktów terminowych i są najniższe od 10 miesięcy.

W przypadku pszenicy handlowcy uważnie obserwują prognozy pogody dla pszenicy ozimej w USA z mroźną pogodą, która może zaszkodzić uprawom już zmagającym się z suszą. Niepokojące były również szkody spowodowane suszą w uprawach pszenicy w Argentynie, chociaż ciągłe napływy rosyjskiego i ukraińskiego ziarna obniżają ceny międzynarodowe.

W portach za klasyczną pszenicę konsumpcyjną eksporterzy płacą już tylko 1420–1440 zł/t, 13,5-procentowa jest wyceniana po 1480 zł/t, a ta o 14-procentowej zawartości białka jest po 1530–1540 zł/t. Nie dziwi więc fakt, że na krajowym rynku ceny są bardzo niskie i ograniczają się do poziomów najczęściej 1250–1380 zł/t za ziarno konsumpcyjne.

Cały czas w przypadku jęczmienia paszowego ceny utrzymują się nawet poniżej 1 tys. zł /t i obecnie najniższe stawki rozpoczynają się od 950 zł/t. Maksymalną stawką jest natomiast obecnie 1260 zł. Minimalnie wyższe stawki obowiązują w przypadku pszenżyta, gdzie minimalną ceną jest 1020 zł a maksymalną 1300 zł/t.

Na niskich poziomach utrzymują się również ceny żyta. Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 1000 do 120 zł/t, a paszowe od 890 do 1160 zł/t.

Bardzo tani jest również rzepak, który przebił granicę 2500 tys. zł/t i minimalnie firmy skupowe chcą płacić za niego 2480 zł, a maksymalna cena nie przekracza 2700 zł/t.

Mocno cierpi kukurydza, która obecnie jest skupowana przez jeszcze tylko nieliczne skupy z ceną rozpoczynającą się od 1050 zł/t, a maksymalną 1250 zł/t za suche ziarno, co wynika z faktu, że magazyny kupujących zwłaszcza na wschodzie kraju są nią po prostu zasypane.