Cena rzepaku wystrzeliła na Matifie

Na wczorajszej sesji w Paryżu ceny rzepaku osiągnęły najwyższy poziom od trzech miesięcy, a pszenica po wcześniejszych wzrostach zamknęła się bez zmian pod barierą 200 EUR/t.

We wtorek rzepak w imponujący sposób potwierdził ostatnią tendencję wzrostową na giełdzie Matif, gdzie majowe kontrakty terminowe podskoczyły o 13,25 EUR do 444 EUR/t, co stanowi najwyższy poziom od trzech miesięcy. Na giełdzie CBoT majowe kontrakty na soję zanotowały zysk w wysokości 16,75 centa i wzrosły do 1196 centów/buszel (402 EUR/t).

Rynek nasion oleistych wsparły nowe szacunki produkcji soi w Brazylii, gdzie Urząd ds. rolnictwa CONAB szacuje obecnie zbiory na 146,9 mln ton, czyli o 2,5 mln ton mniej niż w lutym i 7,8 mln ton mniej niż w poprzednim sezonie. Ze względu na mniejszą produkcję soi eksport w sezonie 2023/24 spadnie także o 1,83 mln ton do 92,33 mln ton w porównaniu z lutowym raportem, czyli o 9,5 mln ton mniej niż w roku poprzednim. USDA uważa brazylijską produkcję za znacznie większą – 155 mln ton, a eksport – 103 mln ton. Rynek nasion oleistych jest ponadto w dalszym ciągu wspierany przez wysokie ceny oleju palmowego w Malezji.

Jeśli zaś chodzi o pszenicę to po tym, jak na giełdzie Matif odbiła się ona w ciągu ostatnich kilku dni od najniższego poziomu od 3,5 roku notowanego w zeszłą środę, wczoraj nie było dalszych wzrostów cen. Kontrakt majowy zamknął się na niezmienionym poziomie 196,75 EUR/t. Późniejsze kontrakty odnotowały niewielkie zyski lub straty. Podobnie sytuacja wyglądała na CBoT , gdzie najbardziej handlowany majowy kontrakt wzrósł o 0,2 centa do 547,5 centów/buszel (184 EUR/t).

Wydaje się, że dobra koniunktura na rynku pszenicy już dobiegła końca, co wynika także z faktu, że rosyjskie ceny eksportowe pszenicy chlebowej kształtują się na niskim poziomie około 200 USD/t (183 EUR/t). Bez podwyżki cen w rosyjskich portach eksportowych trudno obecnie wyobrazić sobie dalsze podwyżki cen w Paryżu.

Dodatkowo prezes Rosyjskiego Związku Zbożowego Arkadi Złoczewski powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej w Moskwie, że ceny mogą wzrosnąć dopiero w nowym sezonie. Rosja ma potencjał, aby w sezonie 2023/24 wyeksportować rekordową ilość 70 mln ton zboża , z czego do 10 marca wysłano już 47 mln ton. Trzeba uwzględnić duże ilości tego zboża, co zdaniem Złoczewskiego będzie oznaczać, że ceny pszenicy utrzymają się na niskim poziomie aż do nowych żniw .

Natomiast w przypadku kukurydzy to nie skorzystała ona na rosnących cenach soi. Najczęściej handlowany majowy kontrakt na CBoT zamknął się na niezmienionym poziomie 441,75 centów/buszel (159 EUR/t). Na Matif natomiast czerwcowy kontrakt wzrósł o 0,75 EUR do 178,50 EUR/t. Pomimo gorszych perspektyw zbiorów w Brazylii i na Ukrainie handlowcy pozostają sceptyczni. Stłumiony popyt eksportowy i wysokie zapasy końcowe mają negatywny wpływ na ceny kukurydzy.

źródło: Kaack