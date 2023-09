Cena pszenicy wyraźnie odbiła po atakach na naddunajskie porty

Wczoraj cena pszenicy na Matifie wzrosła o 6 EUR/t do 238 EUR/t. Przede wszystkim jest to wynik rosyjskich ataków na ukraińskie porty naddunajskie. Szacuje się, że w ich wyniku Ukraina eksportuje miesięcznie o ok. 0,5 mln ton zbóż mniej.

Na giełdzie CBoT cena grudniowego kontraktu futures wzrosła o 9,75 ct/bu (204,50 EUR/t). Nie bez znaczenia jest wtorkowy raport WASDE, jednak większe podwyżki skutecznie hamuje tania pszenica z Rosji.

– Rynek wsparła także nowa prognoza produkcji z Argentyny . Giełda w Rosario spodziewa się zbiorów pszenicy na poziomie zaledwie 15,0 mln ton, czyli o 600 tys. ton mniej niż dotychczas. Powodem obniżek jest susza w niektórych regionach uprawnych. We wrześniowym WASDE USDA obniżyła swoją prognozę z 17,5 do 16,5 mln ton – informuje serwis Kaack.

Z kolei FranceAgriMer, i to jest już gorsza wiadomość, obniżyło prognozę francuskiego eksportu ze względu na konkurencję z regionu Morza Czarnego i zwiększyło prognozę zapasów końcowych; eksport ma wynieść 9,5 mln ton, czyli o 6,4% mniej r/r. Zwiększono za to prognozę eksportu jęczmienia, co Francja zawdzięcza przede wszystkim Chinom.

Rzepak odbił, ale tylko minimalnie, bo o 0,75 EUR/t do 431,25 EUR/t m.in. dzięki rosnącym cenom olejów roślinnych, co widoczne było także w podwyżkach na giełdzie w Winnipeg.

Za oceanem kukurydza podrożała o 5,75 ct do 482,25 ct/bu (177 EUR/t), zaś w Paryżu o 1,25 EUR do 211 EUR/t. – Handel kukurydzą w Chicago był wspierany przez brak opadów w Pasie Kukurydzy . Susza może oznaczać dalsze obniżenie prognoz plonów i zbiorów w USA. Pozytywnie przyjęto także rosnącą tygodniową produkcję etanolu w USA i spadające zapasy etanolu. W Europie rosnące problemy Ukrainy z eksportem zboża budzą obawy o podaż – informuje serwis Kaack.

Szacunki zbiorów w Argentynie pozostały na niezmienionym poziomie 56 mln ton.