25 lat TUW

25 października na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie odbyły się uroczyste obchody 25 – lecia działalności Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

Czym jest właściwie „TUW”? Jest to jak sama nazwa mówi Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, którego członków łączy wspólny cel i interes. Zakład Ubezpieczeń ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności. Zasada wzajemności sprowadza się do kilku najważniejszych cech, którymi są miedzy innymi brak nastawienia na zysk oraz to, że rola członków jako ubezpieczonych jest nadrzędna. Każdy ubezpieczony jest wiec członkiem, a każdy członek ubezpieczonym. Członkowie sami decydują o polityce, strategii i działalności towarzystwa.

Pomył powstania pierwszego w powojennej Polsce towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych narodził się w 1990 roku podczas dyskusji o ekonomii społecznej, prowadzonych przez działaczy solidarnościowego podziemia z Thierry Jeantet, późniejszym przewodniczącym Rady Nadzorczej TUW. Dyskusje te wpłynęły na wprowadzenie do prac poselskich nad projektem o działalności ubezpieczeniowej rozwiązań, które umożliwiły przywrócenie po ponad 50-letniej przerwie funkcjonowania zakładów ubezpieczeń wzajemnych.

10 października 1991 roku Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” uzyskało zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, a jego powstanie stało się współczesnym urzeczywistnieniem historycznej idei solidaryzmu społecznego. Rok 1992 był pierwszym rokiem działalności TUW „TUW”. Członkowie TUW oprócz ubezpieczenia mogą uczestniczyć w tzw. Związkach Wzajemności Członkowskiej. Istotna cechą ZWC jest wspólnota interesów członków. W ramach TUW działają w Polsce ZWC reprezentowane przez środowiska rolnicze, samorządowe i kościelne.

Poniżej zapraszamy do fotorelacji z obchodów 25-lecia TUW „TUW” na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie.