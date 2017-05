PROCAM Cup 2017, czyli turniej piłkarski dla młodzieży z terenów wiejskich!

Pięć turniejów eliminacyjnych i Wielki Finał na stadionie we Wronkach oraz nagroda główna w postaci wyjazdu na mecz reprezentacji Polski – już w maju rusza I edycja wyjątkowego turnieju PROCAM Cup 2017.

Przed nami piłkarski maj i czerwiec z firmą PROCAM. Wszystko to za sprawą I edycji turnieju, w którym udział weźmie 30 drużyn z różnych zakątków kraju. W zmaganiach sportowych rywalizować będą amatorskie lub szkolne drużyny piłkarskie z terenów wiejskich – piłkarze z rocznika 2006 i młodsi.

W etapie regionalnym rozegranych zostanie pięć turniejów z udziałem 6 zespołów. Mistrzowie poszczególnych turniejów oraz najlepszy zespół z drugiego miejsca wezmą udział w turnieju finałowym, który rozegrany zostanie 18 czerwca na stadionie we Wronkach. Warto dodać, że każda z drużyn wyposażona zostanie w sprzęt sportowy ufundowany przez firmę PROCAM, jak również wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają nagrody za udział w rywalizacji. Jest o co walczyć, ponieważ najlepszy zespół turnieju PROCAM Cup 2017 zaproszony zostanie na mecz z udziałem piłkarskiej Reprezentacji Polski. Partner turnieju – firma BASF – ufundował nagrody w postaci biletów do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie wraz z udziałem w lekcji chemii. Dostaną je klasy ze szkół biorących udział w turnieju, które wykonają najciekawsze prace na temat: „Praca rolnika – najcenniejsza praca na Ziemi”

Turnieje eliminacyjne odbędą się: 18 maja w Ciechocinku (woj. kujawsko-pomorskie), 23 maja w Sułowie (woj. dolnośląskie), 25 maja w Starych Oborzyskach (woj. wielkopolskie), 30 maja w Niedrzwicy Dużej (woj. lubelskie) oraz 1 czerwca w Zambrowie (woj. podlaskie).

W trakcie każdego turnieju odbywać się będą również zajęcia naukowo-edukacyjne w zakresie ekologii i rolnictwa, które poprowadzą specjaliści ze znanej w całym kraju firmy „Mały Inżynier”. Ma się to znakomicie do głównych idei rywalizacji, która ma łączyć ze sobą promocję zachowań fair play oraz zachęcić młodzież do wysiłku nie tylko sportowego, ale również intelektualnego.

– Wiemy dobrze, że największą radość dają nam proste rzeczy takie jak chociażby sukcesy dzieci w sportowych zmaganiach. Młodzież i dzieci uczestnicząc w tego typu przedsięwzięciach zawsze wykazują stuprocentowe zaangażowanie i walkę o jak najlepszy wynik do samego końca – powiedział Michał Ciszak prezes zarządu PROCAM. – Dlatego PROCAM Cup 2017 to przede wszystkim sport, który wyzwala dziecięcą radość i pozwala spełnić marzenia o udziale w sportowym wydarzeniu. Celem turnieju jest dobra zabawa, a zdobyte miejsca i trofea są jedynie jednym z elementów tego wyjątkowego wydarzenia – dodał.

– Turniej jest skierowany do szkół z terenów wiejskich – mówi Artur Juszczyński, dyrektor handlowy z firmy BASF – partnera turnieju. – Chcemy przez to pomóc dzieciom z mniejszych miejscowości w realizacji ich pasji i to zarówno jeśli chodzi o sport, jak też chcemy dać szansę tym, którzy są uzdolnieni artystycznie – stąd pomysł konkursu dotyczący pokazania pracy rolnika – wyjaśnia.

Regulamin turnieju oraz wszelkie informacje znajdą się na stronie turnieju www.procamcup.pl.

źródło: PROCAM