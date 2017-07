Eksport drobiu z Polski do państw trzecich

Na podstawie uzgodnionych weterynaryjnych świadectw zdrowia, obecnie możliwy jest eksport mięsa drobiowego do następujących krajów trzecich: Albania, Algieria (produkty mięsne), Aruba, Azerbejdżan, Białoruś (poza województwami, gdzie wystąpiły ogniska HPAI), Curacao, Egipt, Gruzja, Hongkong (poza powiatami, gdzie wystąpiły ogniska HPAI), Jordania, Kazachstan, Kirgistan, Kuba, Liban, Macedonia, Mołdawia (poza województwami gdzie wystąpiły ogniska HPAI), Mongolia, Serbia, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam, Wyspy Św. Tomasza i Książęca, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Aktualnie eksport z Polski nie może być prowadzony dla mięsa drobiowego i produktów drobiowych do Armenii, Chin, Federacji Rosyjskiej, Japonii, Korei RPA, Tajlandii, Tajwanu; natomiast dla jaj wylęgowych i piskląt do Arabii Saudyjskiej Armenii, Brazylii, Chin, RPA, Tajlandii i Tajwanu, a dla jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych: do Armenii, Japonii, RPA i Tadżykistanu.

Zakaz importu z powodu HPAI wprowadziły: RPA, Tajwan, Japonia, Korea, Chiny, Hongkong (powiaty), Mołdawia (województwa), Brazylia (pisklęta), Tajlandia, Białoruś (województwa), Federacja Rosyjska, Armenia, Kazachstan (województwa), Arabia Saudyjska (województwa), Katar, Filipiny, Macedonia (powiaty), Ukraina (województwa), Serbia (obszary), Angola.

Wstrzymano certyfikację w wyniku zapisów świadectw zdrowia do: Wietnamu, Algierii, Azerbejdżanu, Izraela (pisklęta).

Zgodnie z art. 10.4.3 ust. 1 Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE jeśli zakażenie wystąpiło u drobiu w państwie, strefie lub kompartmencie wolnym od grypy ptaków, to mogą one odzyskać status wolnych od tego zachorowania (w przypadku zakażeń wirusami grypy ptaków o wysokiej zjadliwości) trzy miesiące po zastosowaniu stamping out (w tym dezynfekcji wszystkich pomieszczeń dotkniętych zachorowaniem). W związku z powyższym 20 lipca 2017r. Polska odzyskała status kraju wolnego od HPAI.

Do wszystkich państw, które wprowadziły restrykcje związane z grypą ptaków Główny Inspektorat Weterynarii zwrócił się z wnioskiem o zniesienie nałożonych restrykcji.

Restrykcje importowe zniosły: Kazachstan, Arabia Saudyjska, Katar, Filipiny, Macedonia, Ukraina, Serbia, Angola.

Otwieranie nowych rynków:

od lutego 2017 r. otwarty został rynek Bośni i Hercegowiny dla mięsa drobiowego oddzielonego mechanicznie

w kwietniu 2017 r. władze indyjskie zaakceptowały świadectwo na mięso drobiowe (wymagana jest jednak wolność kraju od HPAI)

w maju 2017 r. odbyła się kontrola inspektorów singapurskich w celu otwarcia tamtejszego rynku dla polskiego mięsa drobiowego

w czerwcu 2017 r. Egipt zatwierdził świadectwo dla eksportu piskląt jednodniowych i jaj wylęgowych z Polski

Źródło: GIW