CIECH Sarzyna wchodzi w nowy rok ambitnie

CIECH Sarzyna po intensywnym 2016 roku, w nowy, 2017 rok wchodzi z równie ambitnym planem. Swoje plany rozwojowe firma zaprezentowała podczas konferencji 20 stycznia w siedzibie firmy w Nowej Sarzynie. Obecni na miejscu dziennikarze mieli okazję zobaczyć również jedną z największych na świecie instalacji do produkcji MCPA oraz najnowszą linię produkcyjną w zakładzie.

– Grupa CIECH to międzynarodowa, profesjonalnie zarządzana grupa chemiczna z polskimi korzeniami, o ugruntowanej pozycji lidera w branży chemicznej w Europie Środkowej i Wschodniej. Nasze zakłady produkcyjne są zlokalizowane nie tylko w Polsce, ale też w Rumunii, gdzie produkujemy sodę, która trafia m.in. do Afryki Północnej i Azji. W skład Grupy CIECH wchodzą również nowoczesne zakłady produkcyjne w Niemczech, dysponujące m.in. nowoczesną linią produkcyjną do wytwarzania sody farmaceutycznej – wymieniał Mirosław Kuk, rzecznik prasowy Grupy CIECH.

Poza zagranicznymi, Grupa CIECH ma również swoje zakłady w Polsce. Jeden z nich można było zwiedzić podczas wyjazdu studyjnego do Nowej Sarzyny. To tam właśnie produkowane są, m.in. popularne: Chwastox i Agrosar. Zakład i siedziba spółki CIECH Sarzyna mieści się na 612 hektarach, z czego większość stanowią lasy. Sporo miejsca zajmują tu również hale produkcyjne z pełną infrastrukturą. To właśnie tutaj mieści się również jedna z największych na świecie instalacji do produkcji MCPA, zdolna do wyprodukowania około 6 000 ton tej substancji rocznie. Godny pochwały jest fakt, że, jak podkreślał Mariusz Grelewicz, prezes CIECH Sarzyna, pomimo tak dużego zakładu produkującego chemię rolniczą, wokół nie ma żadnego skażenia środowiska – co potwierdzają regularne badania i kontrole przeprowadzane przez WIOŚ w Rzeszowie. Spółka ponadto z własnej inicjatywy dodatkowo prowadzi bieżące badania i pomiary samokontrolne emisji środowiskowych i stanu środowiska.

– Jesteśmy nie tylko największym polskim producentem środków ochrony roślin, ale także żywic poliestrowych nasyconych i epoksydowych. Chociaż pod względem przychodów obszar żywic jest dla nas ciągle większym biznesem niż środki ochrony roślin, to właśnie w sektorze AGRO dokonaliśmy największego postępu, jeśli chodzi o rentowność – podkreślił Mariusz Grelewicz.

80-latek pełen wigoru

CIECH Sarzyna w tym roku obchodzi jubileusz 80-lecia. Choć budowa fabryki rozpoczęła się już w 1937 roku, to w rozwoju przedsiębiorstwa przeszkodziła wojna, w efekcie czego rozruch technologiczny zakładów miał miejsce dopiero w 1954 roku. Lata 60-te to rozpoczęcie produkcji Chwastoxów. Produkt ten do tej pory jest liderem wśród herbicydów na rynku. W 2006 roku zakłady w Sarzynie zostały przejęte przez Grupę CIECH, której głównym inwestorem, w 2014 roku, został Kulczyk Investments. W 2015 roku firma zmieniła nazwę na CIECH Sarzyna, a w ubiegłym roku wprowadziła nową kategorię produktową „Dom i Ogród” oraz zainwestowała w nową linię produkcyjną i nowy wizerunek firmy.

Najbardziej znane marki

– Jeszcze 4 lata temu w obszarze agro byliśmy firmą jednego produktu, powszechnie znany był tylko Chwastox. Dziś, dzięki intensywnym pracom rozwojowym, nasze portfolio produktów systematycznie się rozszerza, czego świetnym przykładem jest szybko zdobywający uznanie polskich rolników Agrosar 360SL, środek oparty na glifosacie. Warto podkreślić, że wystarczyły nam trzy sezony, aby zostać liderem tego rynku, a przypominam, że glifosat jest jedną z najbardziej popularnych substancji aktywnych na rynku ochrony roślin. Teraz naszym celem jest dalsza rozbudowa naszego portfolio produktowego. Do 2021 roku chcemy je poszerzyć o około 50 produktów, nad których najwyższą jakością będzie czuwać nasze nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe – mówił prezes Grelewicz.

Poza rynkiem agro, w tym roku duży nacisk będzie położony na nową markę z kategorii „Dom i Ogród”: ZIEMOVIT, oficjalnie zaprezentowaną w lutym ub.r. Prezes Grelewicz podkreślił również znaczenie produktów z sektora tworzy sztucznych, które mają wysoką pozycję na rynku: Epidian (żywice epoksydowe) i Polimal (żywice poliestrowe).

Ubiegły rok na plus

W 2016 roku CIECH Sarzyna, pomimo trudności na rynku, podwoił swoją sprzedaż zagraniczną. Jak podkreślał prezes spółki, największym sukcesem jest tu zwiększenie sprzedaży produktów w Europie Zachodniej: w Niemczech, Hiszpanii, Austrii i Irlandii, czyli w krajach, gdzie kryzys bardzo mocno dał się we znaki producentom śor. Tak dobry wynik to również efekt zwiększenia portfolio produktowego – za granicą było to 30 nowych produktów (na 8 rynkach). W strukturze sprzedaży, 80% produktów CIECH Sarzyna trafia na rynek krajowy, 20% za granice.

Ale produkty eksportowane trafiają nie tylko na europejski rynek. Można je znaleźć również w Azji Południowo-Wschodniej, Tajlandii, Iranie, Australii, a w tym roku pierwsze środki ochrony roślin z zakładów Grupy CIECH mają trafić do Ameryki Północnej.

Sukcesem grupy jest również wzrost sprzedaży na krajowym rynku o 10%, a w sektorze herbicydów zbożowych jeszcze bardziej, szczególnie, że na rynku wyraźnie widoczna jest tendencja spadkowa. – Utrzymujemy więc swoją pozycję lidera na rynku. Poprawiliśmy dystrybucję i sprzedaż, zmieniliśmy wizerunek firmy oraz zainwestowaliśmy w marketing – wymienia Mariusz Grelewicz. – Wprowadziliśmy również kilka nowych produktów w 2016 roku, takich jak środek grzybobójczy Tarcza Łan Extra, przeznaczony do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego przy pierwszych objawach choroby w uprawie rzepaku ozimego i pszenicy ozimej – dodał.

– Bardzo kompleksowo podeszliśmy do kwestii marketingu i wsparcia sprzedaży. Celem było wyraźne wyróżnienie naszych produktów, stworzenie nowego brandingu i wypromowanie go wśród naszej grupy docelowej – wyjaśniał Sebastian Kostrubała, szef działu marketingu CIECH Sarzyna. – Co ważne, odświeżyliśmy również nasz wizerunek w internecie. Stworzyliśmy od podstaw stronę ciechagro.pl, która nie tylko szczegółowo przedstawia naszą ofertę, ale ma również ambicję stać się wirtualnym doradcą każdego rolnika, dzięki licznym poradom ekspercki, atlasowi chwastów czy niezwykle użytecznemu kalkulatorowi środków środków ochronnych. W przyszłym roku zamierzamy również mocno promować nasz kanał poradnikowy dla rolników na YouTube – podkreślił.

Jednym z kluczowych wydarzeń zeszłego roku była premiera marki ZIEMOVIT. – W tym przypadku również przygotowaliśmy przyjazny dla użytkowników serwis dedykowany marce – ziemovit.pl, który podobnie do naszej strony poświęconej środkom ochrony roślin ma być źródłem cennych porad dla osób zainteresowanych pielęgnacją ogrodów, działek czy roślin balkonowych. Wyposażaliśmy go w poradnik ogrodnika, połączenie z kanałem YouTube, na którym publikujemy filmy poradnikowe przygotowywane we współpracy z najbardziej popularnym polskim blogerem ogrodniczym – Ogrodnikiem Tomkiem. Jesteśmy również niezwykle dumni z naszej innowacyjnej aplikacji „Wirtualny Ogród”, pozwalającej na dokładne zaplanowanie wyglądu swojego zielonego królestwa oraz wspierającej w jego kompleksowej pielęgnacji – wyjaśnił.

„Stawiamy na rozwój!”

Grupa CIECH stawia przede wszystkim na rozwój portfolio produktowego: już w tym roku w trakcie rejestracji jest 11 kolejnych środków. Poza tym, planowany jest również rozwój i prężna działalność działu badawczo-rozwojowego, zwiększenie sprzedaży i wzmocnienie sił sprzedażowych, rozbudowa kanału dystrybucji, w tym również poprzez współpracę z międzynarodowymi sieciami handlowymi. Co to oznacza? Produkty CIECH Sarzyna będzie można kupić m.in. w Leroy Merlin, sklepach PSB, Brico Marche czy Kauflandzie. I, jak podkreśla Sebastian Kostrubała, to dopiero początek – być może już wkrótce pojawią się one w kolejnych sieciach handlowych.

Kolejnym krokiem jest dalsza ekspansja zagraniczna. W tej chwili, poza granicami naszego kraju, w trakcie procesu rejestracji jest 17 środków, a w 2017 roku planowane są następne. Najwięcej nowych produktów w Polsce i za granicą Grupa CIECH wprowadzi zapewne dopiero za 2-4 lata. Przede wszystkim, będą to herbicydy i fungicydy, ale w ofercie nie zabraknie też insektycydów i zapraw. Już wkrótce w sprzedaży pojawią się dwa nowe preparaty: Chwastox Complex 260 EW, selektywnie działający środek przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawach zbóż oraz na obszarach trawiastych (trawniki, boiska sportowe i pola golfowe) i Labrador Extra 50EC – produkt do zwalczania chwastów jednoliściennych w uprawie rzepaku, ziemniaka i buraka cukrowego.

– Nasza największa inwestycja ostatnich lat to nowa instalacja do produkcji MCPA. Powstała ona w 2012 roku. To duża inwestycja, realizowana również ze środków europejskich: jej wartość to 145 mln zł. W tym roku, oprócz inwestycji w dział badawczo-rozwojowy, rejestracje i ekspansję zagraniczną, postanowiliśmy zainwestować też w nowe linie konfekcyjne, odpowiadające za produkcję opakowań i rozlew naszych środków. Nie ukrywamy zresztą, że była to też konieczność – w zeszłym roku byliśmy na górnej granicy wydajności – podkreślił Mariusz Grelewicz. Cała linia konfekcyjna, gdzie produkowany jest m.in. Agrosar, została więc w ubiegłym roku wymieniona. Teraz ten etap produkcji jest już niemal w pełni zautomatyzowany i 3-4 razy bardziej wydajny niż wcześniej.

Największy polski producent środków ochrony roślin przedstawił również swoje plany dotyczące rozwoju marki ZIEMOVIT. W najbliższym czasie CIECH Sarzyna planuje wdrożenie 10 kolejnych produktów (m.in. środka grzybobójczego, podłoża do siewu i pikowania czy regeneratora do trawników), pozyskanie kolejnych partnerów handlowych i dalsze działania marketingowe – w tym współpracę z programem „Maja w Ogrodzie”, produkcję filmów poradnikowych z najpopularniejszym polskim blogerem ogrodniczym – Ogrodnikiem Tomkiem oraz rozbudowę aplikacji „Wirtualny ogród”.

Nowy wizerunek produktów, nowy odświeżony wizerunek firmy – to podstawowy kierunek marketingowy firmy. Grupa CIECH startuje również z loterią dla rolników – do wygrania będzie 10 000 nagród, a dla zwycięzcy, nagrodą główną będzie opryskiwacz polowy o pojemności 2 tysięcy litrów. Loteria potrwa do końca maja br.