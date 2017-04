27 marca odbyła się kolejna edycja „Agro na Obcasach” – wydarzenie dedykowane kobietom działającym w sektorze rolnym. Jego organizatorami byli Bank BGŻ BNP Paribas wraz z Pomorską Izbą Rolniczą.

Ponad 300 pań spotkało się w Starym Maneżu w Gdańsku, a wieczór uświetnił koncert „O sole mio” w wykonaniu trzech tenorów: Tomasza Madeja, Adama Zdunikowskiego, Dariusza Stachura oraz sopranów: Aleksandry Wiwały, Emilii Zielińskiej przy akompaniamencie orkiestry kameralnej im. Jana Kiepury.

„Agro na obcasach” to program skierowany do pań aktywnych na terenach wiejskich, dzięki któremu Bank BGŻ BNP Paribas pragnie podkreślić niezwykłe osiągnięcia kobiet w codziennej pracy na rzecz rozwoju agrobiznesu. Jest to cykl spotkań skierowanych do kobiet reprezentujących sektor rolny. Spotkania te są doskonałą okazją do integracji pań z kół gospodyń wiejskich, a także kobiet prowadzących gospodarstwa czy też pracujących w sektorze rolnym. Zaproszenie do udziału w wydarzeniu przyjęły również reprezentantki lokalnych instytucji wspierających rozwój rolnictwa: ARiMR, KRUS, ANR, KPODR, TUW Concordia oraz przedstawiciele samorządu.

Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń kobiet, które aktywnie działają w sektorze i często są motorem napędowym gospodarstw rolnych. Według ostatnich danych niemalże co trzecie gospodarstwo prowadzone jest przez kobietę. Panie coraz częściej angażują się w prowadzenie działalności rolniczej i chętnie zwiększają swoją wiedzę w tym zakresie. Właśnie z myślą o kobietach z obszarów wiejskich Bank BGŻ BNP Paribas wspólnie z izbami rolniczymi zainicjował program „Agro na Obcasach”.